In Hamburg müssen auch in diesem Winter wieder Zelte für Geflüchtete aufgebaut werden, weil die Unterkünfte alle belegt sind. Gleichzeitig verzögert sich eine große geplante Unterkunft in Duvenstedt erneut. Mehrere Nachbarn gehen rechtlich gegen die im Ort umstrittenen Pläne vor. Eigentlich hätten die Flüchtlinge längst eingezogen sein sollen.