Glättegefahr! Stadtreinigung im Großeinsatz – Appell an alle Verkehrsteilnehmer

Glättegefahr in Hamburg! Damit der Morgen für Autofahrer nicht zur gefährlichen Rutschpartie wird, ist die Stadtreinigung seit Mitternacht im Großeinsatz.

Zum ersten Mal in dieser Saison ist die Stadtreinigung Hamburg (SRH) im sogenannten Volleinsatz auf Hamburgs Straßen unterwegs. Rund 725 Einsatzkräfte und 360 Fahrzeuge sind beteiligt, teilte die SRH mit. Gestreut wird an Hauptverkehrsstraßen, Strecken mit Busverkehr, dem Radwegenetz, Gehwegen, Zebrastreifen und mehr – insgesamt etwa 4630 Kilometer Strecke!

Hamburg: Winterdienst schuftet die Nacht durch

Notwendig wurde die Aktion durch das veränderte Wetter: Am Donnerstag war Schnee gefallen, der aufgrund der Plusgrade nicht liegenblieb, sondern schmolz. Dann sank das Thermometer ins Minus, bei bis zu -3 Grad wurde es gefährlich glatt.

Das könnte Sie auch interessieren: Sind Hamburgs Weihnachtsmärkte sicher, Herr Polizeipräsident?

Die Stadtreinigung bittet alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht. Trotz der Streuarbeiten könne es weiterhin glatt sein. Auch seien Anlieger dafür verantwortlich, die Geh- und Radwege vor ihren Grundstücken bis 8.30 Uhr zu streuen. An die Streupflichten von Grundstückseigentümern erinnerte die SRH in den vergangenen Wochen mit einer Infobroschüre, die sie an rund 150.000 Haushalte verschickte. (doe)