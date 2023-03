Fahrbahn versackt: Auf der A7 in Hamburg wird es kurzfristig eng

Wegen einer unerwarteten Versackung eines Fahrstreifens kommt es in den nächsten Tagen zu erheblichen Verzögerungen auf der A7. Pendlern wird geraten, mehr Zeit einzuplanen, auf den ÖPNV umzusteigen oder wenn möglich im Home-Office zu arbeiten.

Am Montag wurde der Schaden im Hauptfahrstreifen der Straße im Bereich des künftigen Autobahnkreuzes HH-Hafen in Fahrtrichtung Flensburg festgestellt. „Aufgrund des massiven Schadens ist eine kurzfristige Reparatur nicht möglich“, teilt die Autobahn GmbH mit.

A7 abgesackt: Pendler müssen sich auf Staus einstellen

Voraussichtlich bis Freitag (10. März), 12 Uhr, bleibt deshalb zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Waltershof der Hauptfahrstreifen in Richtung Norden voll gesperrt. Der Verkehr soll über die beiden anderen Fahrstreifen geleitet werden. „Es ist deshalb in den kommenden Tagen mit erheblichen Staulagen, insbesondere in der morgendlichen Rushhour, zu rechnen“, schreibt die Autobahn. Problem: Mit der B75 ist auch eine der möglichen Ausweichstrecken ab Mittwoch dicht.

In den nächsten Tagen soll ein provisorischer dritter Fahrstreifen im Baufeld entstehen. Vor allem bis dahin werden Autofahrer gebeten, mehr Zeit einzuplanen, den ÖPNV zu nutzen oder nach Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten. (prei)