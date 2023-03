Der Frühling naht und damit auch die Zweiradsaison. Grund genug, sich einmal anzuschauen, was die Branche in diesem Jahr so zu bieten hat. Experte Gunnar Fehlau vom Pressedienst-Fahrrad zeigt der MOPO Hosen aus Fahrradreifen und andere Neuheiten. Der Dauerbrenner Lastenrad darf natürlich auch nicht fehlen.

Der Frühling naht und damit auch die Zweiradsaison. Grund genug, sich einmal anzuschauen, was die Branche in diesem Jahr so zu bieten hat. Experte Gunnar Fehlau vom Pressedienst-Fahrrad zeigt der MOPO Hosen aus Fahrradreifen und andere Neuheiten. Der Dauerbrenner Lastenrad darf natürlich auch nicht fehlen.

Lastenräder

Cargobikes, also Lastenfahrräder, sind der Trend 2023, sagt Gunnar Fehlau. Viele Großstädter entscheiden sich nicht mehr für einen Zweitwagen, sondern stattdessen für ein E-Lastenrad. Günstig ist das nicht, man kann für ein neues Cargobike schnell 8000 Euro ausgeben. Einige Anbieter bieten mittlerweile auch Leasing-Verträge an. Eine technische Neuerung: Der Motor ist von der Mitte des Fahrrad ans Heck gewandert, damit soll es sich besser fahren.

Gunnar Fehlau auf dem Lastenfahrrad „FS 200 Life Family“. Florian Quandt Gunnar Fehlau auf dem Lastenfahrrad „FS 200 Life Family“.

Trekking für Kinder

Puky-Neuheit: Das „X-Coady 16 SL“ für 389,99 Euro. Florian Quandt Puky-Neuheit: Das „X-Coady 16 SL“ für 389,99 Euro.

In diesem Jahr stehen schon für die ganz Kleinen Mountainbikes auf dem Programm. Ein teurer Spaß: Das „X-Coady 16 SL“ zum Beispiel, auf dem schon Dreijährige herumfahren sollen, kostet fast 400 Euro. „Die Ansprüche der Käufer und damit auch Eltern haben sich im Laufe der Zeit verändert“, sagt Fahrradexperte Gunnar Fehlau. „Eltern, die mit einem Mountainbike aufgewachsen sind, wünschen sich ein schickes Bike für ihre Kids.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Ungenutztes Millionengrab”: Aufregung um Hamburgs Fahrrad-Stellplätze

Nachhaltigkeit

Funktionskleiudung aus Fahrradreifen: Hier die „Yara Zip-Off-Pants“. Florian Quandt Funktionskleiudung aus Fahrradreifen: Hier die „Yara Zip-Off-Pants“

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch in der Fahrradbranche eine immer größere Rolle. Ein Trend für 2023: Aus alten Fahrradreifen werden neue Produkte. Aus Pyrolyseöl, das ist ein Nebenprodukt, das beim Recycling von in Fahrradreifen enthaltenem Gummigranulat anfällt, wird Funktionskleidung gefertigt. Zum Beispiel die Fahrradhose „Yara Zip-Off-Pants“ von Vaude, die kostet dann allerdings auch stolze 160 Euro.

Sicherheit

Das sichere Schloss „Goose Lock“ von Abus. Florian Quandt Das sichere Schloss „Goose Lock“ von Abus

Wer sein Rad nicht direkt an den nächsten Dieb verlieren möchte, braucht ein Schloss. Das ist natürlich kein neuer Trend, aber es gibt ein paar neue Schlösser auf dem Markt. Zum Beispiel das Schloss „Goose Lock“ für knapp 70 Euro, es soll einen schnelleren Verschlussmechanismus haben. Interessant sind auch diebstahlsichere Geländer, in deren Innerem ein Stahlseil angebracht ist und so Dieben das Leben schwerer macht.