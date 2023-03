Bundesstraße in Hamburg wird kurzfristig gesperrt: Das müssen Pendler wissen

Pendler aufgepasst: Die B75 wird ab Mittwoch zwischen Hamburg-Wilhelmsburg und Hamburg-Georgswerder in Richtung Hamburg gesperrt. Grund sind massive Schäden an einer zentralen Konstruktion.

An den Übergangskonstruktionen am Trogbauwerk unterhalb der Eisenbahnbrücke und kurz vor der Anschlussstelle Hamburg-Georgswerder wurden massive Schäden entdeckt, teilte die Autobahn GmbH Nord am Montag mit – Asphalt sei ausgebrochen. Sie müssten nun schnellstmöglich großflächig saniert werden, damit die Übergangskonstruktion selbst keinen Schaden nimmt.

Bauarbeiten auf B75: Das ist die Umleitung

Diese Übergangskonstruktionen sind wichtig, weil sie sich bei Kälte zusammenziehen und bei Wärme ausdehnen können – und sie so im Übergang zwischen Brücken oder Trogbauwerken und der eigentlichen Straße für die benötigte Dynamik sorgen.

Für die Sanierung wird die Fahrbahn in Richtung Nord von Mittwoch, den 8. März von 10 Uhr bis zum Donnerstag, den 9. März um 5 Uhr gesperrt. Autofahrer werden an der Anschlussstelle Kornweide über die Kornweide zur Anschlussstelle Stillhorn (37) über die U30 umgeleitet. (ncd)