Hacker-Angriff auf Fans von Taylor Swift: Konzerttickets plötzlich weg!

Binnen weniger Sekunden waren die begehrten Konzerttickets für Taylor Swifts „Eras“-Tour ausverkauft. Fans, die beim Vorverkauf im vergangenen Jahr tatsächlich eine Karte ergattern konnten, fiebern seitdem der Europa-Tour des Megastars entgegen. In Hamburg tritt die 34-Jährige zweimal im Juli auf. Doch einige Fans erwartete nun eine böse Überraschung: Hacker haben auf Eventim-Konten der Fans zugegriffen, um an Konzerttickets zu gelangen. Was Fans jetzt wissen müssen.

Die „Swifties“, wie sich ihre Fans nennen, sind in Aufruhr: „Hat noch jemand Probleme, sich einzuloggen?“, fragt eine Nutzerin panisch auf der Instagram-Seite von Eventim. Unter dem gleichen Post sammeln sich noch mehr verzweifelte Kommentare von Fans der US-amerikanischen Sängerin. Der Grund für die Panik: In den vergangenen Tagen haben Hacker versucht, sich Zugriff zu Eventim-Nutzerkonten zu verschaffen, um an die digitalen Taylor-Swift-Konzertkarten zu gelangen – um diese anschließend weiterzuverkaufen. Jetzt befürchten viele Fans, was dieser Nutzerin passiert ist: „Wurde ausgeloggt. Passwort geändert. Eingeloggt. Ticket weg.“

Taylor Swift: Hacker-Angriff auf Eventim

Auf Anfrage erklärt Eventim, dass für den Hackerangriff „sehr wahrscheinlich im Darknet verfügbare ,Hackerdaten‘ eingesetzt“ wurden. Die genutzten Passwörter würden aber wohl nicht aus Eventim-Quellen stammen. Wie viele Tickets auf diese Weise weiterverkauft wurden? Eventim spricht von keinen genauen Zahlen, aber die Zahl soll im „niedrigen zweistelligen Bereich“ liegen.

Inzwischen wurde die Polizei in dem Fall eingeschaltet, über den zuerst das „Abendblatt“ berichtet hatte. Und auch Eventim bleibt nicht untätig: So konnten „die identifizierten, missbräuchlichen Transaktionen“ rückgängig gemacht werden. Zudem wurden die Gelder der betroffenen Fans vor der Weiterleitung gesichert, sodass sie zurückerstattet werden können. Aus Sicherheitsgründen wurden schließlich auch die Passwörter von möglicherweise gefährdeten Konten zurückgesetzt. Das bedeutet aber nicht, dass diese Konten gesperrt wurden. Auch der Weiterverkauf von der Eintrittskarten über die Ticketbörse „FanSale“ wurde nun vorübergehend ausgesetzt.

Taylor Swift: Tickets geklaut – Polizei ermittelt

Im Internet bleibt die Aufregung groß: „Es wäre schön, wenn ich schon viel Geld ausgebe für Tickets, wenn diese dann wenigstens sicher wären in meinem Eventim-Account!“, beschwert sich eine Nutzerin. Man wolle sich gerne in Ruhe auf das Konzert freuen können, ohne ständig den eigenen Account überprüfen zu müssen, schreibt ein anderer Fan. In drei Städten macht Taylor Swift mit ihrer „Eras“-Tour dieses Jahr in Deutschland Halt. In Hamburg ist sie am 23. und 24. Juli im Volksparkstadion zu sehen.

Eventim empfiehlt nun allen Kunden, möglichst eigenständig das jeweilige Passwort zum Nutzerkonto zu ändern. Wer denkt, ebenfalls betroffen zu sein, solle sich zudem an den Eventim-Kundenservice wenden.