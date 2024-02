Swift schreibt Grammy-Geschichte – und verrät „Geheimnis“

Pop-Superstar Taylor Swift hat bei der Grammy-Verleihung verraten, woran sie die vergangenen zwei Jahre gearbeitet hat. Ihre Fans können sich freuen! Außerdem stellte sie einen Rekord auf.

„Ich verrate Euch ein Geheimnis, das ich die letzten zwei Jahre vor Euch geheim gehalten habe. Mein brandneues Album erscheint am 19. April. Es heißt ,The Tortured Poets Department‘“, sagte Swift am Sonntagabend (Ortszeit) bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles.

„Midnights“ räumt Grammy ab

Kurz zuvor hatte die 34-Jährige einen der begehrten Musikpreise in der Kategorie Bestes Pop-Gesangsalbum für ihr Album „Midnights“ gewonnen. Es ist bereits ihr vierter Grammy in dieser Kategorie – kein anderer Künstler hat das vor ihr geschafft.

Ob ihr das mit ihrem allerneuesten Werk auch gelingen wird? Das geplante Album mit dem kuriosen Titel „The Tortured Poets Department“ heißt auf Deutsch so viel wie: „Die Abteilung für gefolterte Dichter“. Das Cover, das Swift zeitgleich im Internet veröffentlichte, zeigt eine Schwarz-Weiß-Aufnahme einer Frau, die auf einem Bett liegt, sowie ein Blatt Papier mit einem lyrischen Text.

Die Grammys werden in diesem Jahr zum 66. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammofone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen und in 94 Kategorien vergeben werden. (dpa/mp)