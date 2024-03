Taylor Swift ist derzeit wohl der berühmteste Mensch auf dem Planeten. Millionen hören jeden Tag ihre Musik. Einer, der an ihrem Rekord-Album „Midnights“ mitgearbeitet hat: Dominik Rivinius. Der Hamburger kam vor wenigen Tagen von der Verleihung der „Grammys“ in Los Angeles zurück. Mit der MOPO hat der 34-Jährige darüber gesprochen, warum er oft noch spät abends ins Musikstudio fährt, weshalb er bis zu 20 Stunden an einem einzigen Trommel-Schlag arbeitet – und welches Erlebnis auf einer Dachterrasse sein Leben veränderte.

Taylor Swift ist derzeit wohl der berühmteste Mensch auf dem Planeten. Millionen hören jeden Tag ihre Musik. Einer, der an ihrem Rekord-Album „Midnights“ mitgearbeitet hat: Dominik Rivinius. Der Hamburger kam vor wenigen Tagen von der Verleihung der „Grammys“ in Los Angeles zurück. Mit der MOPO hat der 34-Jährige darüber gesprochen, warum er oft noch spät abends ins Musikstudio fährt, weshalb er bis zu 20 Stunden an einem einzigen Trommel-Schlag arbeitet – und welches Erlebnis auf einer Dachterrasse sein Leben veränderte.

Mit einem strahlenden Lächeln schaut Dominik Rivinius in die Kamera. Er hat es geschafft: Er ist live dabei – bei der Verleihung der „Grammys“, dem wohl wichtigsten Musik-Event überhaupt.

Dominik Rivinius bei der Verleihung der „Grammy's“ in Los Angeles Anfang Februar. Privat. Dominik Rivinius bei der Verleihung der „Grammys“ in Los Angeles Anfang Februar

Aber von vorne: Im Alter von zehn Jahren fing der kleine Dominik an, Schlagzeug zu spielen. Zuerst steckte er nicht viel Zeit und Lust in sein Hobby. Nach ein paar Jahren kam er aber in eine Band und spielte kurze Zeit später auf der ersten Festival-Bühne. Es wurde seine Leidenschaft, er ​​​​​​​war in mehr als 50 Bands. Um sich über Wasser halten zu können, spielte er später auf Hochzeiten und großen Firmenfeiern.

Dominik Rivinius brachte sich das Produzieren mit YouTube bei

Nebenbei fand er seine zweite Leidenschaft: das Produzieren. Das brachte er sich mit YouTube-Tutorials selber bei. Ein Tag im Frühjahr 2018 sollte sein Leben verändern: Rivinius nahm in Berlin an einem Workshop mit dem Produzenten Ken Lewis teil. Der Amerikaner gilt als lebende Legende in der Szene. Als die anderen Kursteilnehmer gingen, setzte sich Rivinius mit Lewis auf die Dachterrasse. Die beiden verstanden sich auf Anhieb, blieben bis halb drei nachts.

Dominik Rivinius wuchs in der saarländischen Provinz in einer musikalischen Familie auf. 2023 zog er nach Barmbek-Süd. Privat. Dominik Rivinius wuchs in der saarländischen Provinz in einer musikalischen Familie auf. 2023 zog er nach Hamburg.

Rivinius und Lewis hielten auch nach dem Workshop Kontakt. Und so kam es, dass Rivinius von seinem Mentor die ersten Projekte übermittelt bekam. Er konnte sich beweisen – und das tat er auch.

Orchester-Part für Eminem: „Das erste große Ding“

2020 kam „das erste große Ding“, wie Rivinius es nennt. Ken Lewis hatte eine Anfrage von Eminem bekommen und keine Zeit, das Projekt alleine umzusetzen. So bekam Rivinius eines Tages eine WhatsApp-Nachricht: „Dominik, hast du Bock, an einem Eminem-Projekt zu arbeiten?“ „Ich war hin und weg“, erzählt Rivinius. Er sagte sofort zu und produzierte für den Song „Alfred’s Theme“ einen Orchester-Part.

„Auf der Ebene in der Musikwelt ist es ganz oft so, dass einzelne Bausteine gebraucht werden“, erklärt Rivinius. Das feste Team um den Künstler entwickelte eine grobe Idee – einzelne Parts fehlten dann aber manchmal noch. Diese Teile – zum Beispiel die Drums – entwickeln dann darauf spezialisierte Experten.

Dominik Rivinius in seinem Studio. Es kann vorkommen, dass er an einem einzigen Snare-Drum-Schlag 20 Stunden lang arbeitet. Hadi Hajdarevic / hfr Dominik Rivinius in seinem Studio. Es kann vorkommen, dass er an einem einzigen Snare-Drum-Schlag 20 Stunden lang arbeitet.

Das ist eine sehr genaue Arbeit, „chirurgische Kleinarbeit“, wie Rivinius sagt. So kann es vorkommen, dass an einem einzigen Snare-Drum-Schlag 20 Stunden lang gearbeitet wird. „Vielleicht würdest du sogar mit weniger Arbeit durchkommen“, gibt Rivinius zu. „Aber das ist nicht der Anspruch eines Künstlers mit einem achtstelligen Vermögen. Der will nicht 90 Prozent, der will 101 Prozent.“

In der Regel arbeitet Rivinius an einem Projekt ein bis drei Tage. Wegen der Zeitverschiebung kämen Aufträge oft erst um 22 Uhr. „Da denke ich dann: ,Geil, eigentlich wollte ich gerade ins Bett – dann fahre ich jetzt mal ins Studio’“, erzählt er.

Dominik Rivinius spielte Drum-Parts für Taylor-Swift-Songs ein

Nach dem Eminem-Projekt arbeitete Rivinius unter anderem für die amerikanische Sängerin Alicia Keys. Im April 2022 kam die Anfrage für Superstar Taylor Swift – wieder übermittelte sein Mentor Ken Lewis das Projekt. Bei drei Songs von Swifts Rekord-Album „Midnights“ arbeitete Rivinius mit: Er spielte bei „Lavender Haze“, „Question“ und „Vigilante Shit“ die Drum-Parts ein.

Persönlich haben sich Rivinius und Swift nie kennengelernt, doch der 34-Jährige war Anfang Februar live in Los Angeles dabei, als Swift mit zwei „Grammys“ für ihr Album „Midnights“ ausgezeichnet wurde. „Das war der Wahnsinn“. Ein breites Lächeln ist in Rivinius‘ Gesicht zu sehen. „Ich habe sechs Mal geheult – aus Demut. Es war ein überwältigendes Gefühl, dass ich, der immer noch ein kleiner Junge im Kopf ist, bei dem wichtigsten Event der Musikbranche dabei sein darf. Das konnte ich einfach nicht fassen.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Wie ein Seelenstriptease“: Jetzt erobern die Wunderland-Brüder auch noch das Kino

Sein Wunsch ist es, irgendwann mal mit den Pop-Sängerinnnen Camila Cabello und Tate McRae zusammenzuarbeiten. Aber: „In der Branche kann man nicht längerfristig planen“, sagt Rivinius. „Die nächste offene Tür kommt von ganz allein.“