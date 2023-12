Tief „Zoltan“ rollt heran: Warnung vor schwerer Sturmflut in Hamburg

Orkanartige Böen und Sturmflutgefahr in Hamburg und Norddeutschland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Donnerstag und Freitag vor den schweren Böen des Tiefs „Zoltan”.

10:21 Uhr: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat für Freitagvormittag für Elbe, Weser und Ems in Norddeutschland schwere Sturmfluten vorhergesagt: In den Flüssen werden die Wasserstände am Freitag zwischen 8 und 12 Uhr voraussichtlich auf mehr als 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Donnerstag mit. Betroffen sind Hamburg, Bremen und Niedersachsen.

Eine amtliche Warnung vor einer schweren Sturmflut ist das jedoch noch nicht, sagte Jennifer Brauch von den BSH-Vorhersagediensten für Nord- und Ostsee. Die werde erst gegen Mitternacht herausgegeben, wenn die für Donnerstagabend erwartete Sturmflut durch ist, vor der bereits gewarnt wird. Allerdings könnte die erwartete Sturmflut je nach Windstärke am Donnerstagabend auf das Niveau einer schweren Sturmflut zu steigen. Genaueres werde die Vorhersage am Mittag zeigen.

Für die Nordseeküste werden schon jetzt Wasserstände erwartet, die 1,5 bis 2,0 Meter über dem mittleren Hochwasser liegen werden. Im Elbe- und Wesergebiet können sie auf 2,0 bis 2,5 Meter über das mittlere Hochwasser klettern.

9.01 Uhr: Jetzt wird es stürmisch in Hamburg: Nach einem bereits windigen Morgen rechnet der DWD für unsere Hansestadt ab 10 Uhr mit schweren Sturmböen um 90 Stundenkilometer (Windstärke 10). In Schauernähe müsse sogar mit orkanartigen Böen um 105 km/h gerechnet werden.

8.49 Uhr: Der DWD kündigt über die Warn-App Nina für den Donnerstag orkanartige Böen an der Nordseeküste an. Es müsse demnach in Schauernähe mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Stundenkilometern (Windstärke 11) gerechnet werden. Ansonsten können die Windstöße 105 km/h erreichen. Es drohe Gefahr durch herabstürzende Äste und Dachziegel.

Auch im Binnenland sieht es nicht viel besser aus: Laut dem DWD soll es stürmische Böen bis 70 km/h (Windstärke 8) geben, ab dem Mittag schwere Sturmböen bis orkanartige Böen 90 bis 105 km/h (Windstärke 10 bis 11).

Wetter in Hamburg: Tief „Zoltan“ bringt Sturmflut

8.15 Uhr: Sturm-Warnung! Im Laufe des Tages soll das Sturmtief „Zoltan“ Norddeutschland treffen. Wegen orkanartiger Böen besteht auch Sturmflutgefahr. Die Wasserstände an der Elbe könnten teils schon am Donnerstagabend die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreichen. Das gab das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg bekannt.

Schwerpunkt wird nach Angaben einer BSH-Sprecherin das Elbe- und Wesergebiet sein. Aber auch an der Nordseeküste müssen sich die Menschen laut BSH auf Hochwasser einstellen. Einige Fährfahrten zur ostfriesischen Insel Wangerooge sowie zu den schleswig-holsteinischen Halligen fallen in den kommenden Tagen aus.

Nach einem Absinken der Wasserstände in der Nacht erwartet das BSH für Freitag einen erneuten Anstieg der Pegel. Ob die Marke einer schweren Sturmflut von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht wird, war zunächst unklar. (mp)