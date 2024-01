Streik bei der Deutschen Bahn: Das kommt auf HVV-Kunden in Hamburg zu

Kaum hat sich das Verkehrschaos auf Hamburgs Straßen nach dem Bauernprotest am Montag aufgelöst, droht das nächste – diesmal auf der Schiene. Nach dem sogenannten „Weihnachtsfrieden“ hat die Lokführer-Gewerkschaft GDL ab Mittwoch zum dreitägigen Streik aufgerufen. Davon betroffen sind aber nicht nur Fernzüge, die vom oder zum Hamburger Hauptbahnhof fahren, sondern auch die Hamburger S-Bahnen und Regios. Welche Rechte haben die Fahrgäste und gibt es einen Notfallplan?

Ab Mittwoch, 2 Uhr, bis Freitag um 18 Uhr sind die Lokführer der GDL dazu aufgerufen, ihre Arbeit bei der Deutschen Bahn und dem Eisenbahnunternehmen Transdev niederlegen. Die Bahn war am Montag damit gescheitert, den geplanten Streik per Eilantrag juristisch zu stoppen, geht aber in Berufung. Am Dienstag entscheidet das Landesarbeitsgericht Hessen in zweiter Instanz.

GDL-Streik: S-Bahn Hamburg rechnet mit Einschränkungen

Sollte es wie geplant zum Streik kommen, rechnet die Hamburg S-Bahn wie schon bei den vergangenen GDL-Streiks Anfang Dezember und Mitte November mit massiven Einschränkungen. Ab Mittwoch soll auf den einzelnen Linien S1, S2, S3 und S5 ein Notbetrieb eingerichtet werden, sodass im besten Fall alle 20 Minuten eine S-Bahn fährt.

„Auch nach dem offiziellen Streikende um 18 Uhr wird es noch zu Ausfällen kommen“, kündigte das Unternehmen an und rät allen Fahrgästen, auf U-Bahnen und Busse umzusteigen. Stadtteile wie Stellingen, Wilhelmsburg, die Veddel oder Harburg sind allerdings auf die S-Bahn angewiesen. Dort gibt es keine U-Bahn und die Linienbusse sind zu Stoßzeiten bereits ohne zusätzlich gestrandete S-Bahn-Fahrgäste voll. Ein zusätzlicher Bus-Ersatzverkehr wird wohl nicht möglich sein – dazu fehlen sowohl die Busse als auch die Fahrer.

GDL-Streik: Welche Rechte haben Hamburger Fahrgäste?

Die Deutsche Bahn will für den Fern- und Regionalverkehr ebenfalls einen Notfallfahrplan aufstellen, allerdings nur mit „sehr begrenztem Zugangebot“. Fahrgäste sollen ihre Reise, wenn möglich, verschieben. Die Zugbindung ist aufgehoben, das heißt, das Ticket kann auch schon am Dienstag oder zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Die Regionalzüge von Metronom, Erixx und Enno sind nicht vom Streik betroffen.

Fahrgäste des Fernverkehrs haben zudem nach EU-Recht Anspruch auf Entschädigung, da ein Streik nicht unter „außergewöhnliche Umstände“ fällt. Wer 60 Minuten später als geplant ankommt, kann 25 Prozent des Ticketpreises zurückverlangen. Bei einer Verspätung von mehr als 120 Minuten werden 50 Prozent des Preises fällig. Der Antrag kann auf der Internetseite der Bahn, in der DB App oder in einem Service Center gestellt werden.

GDL-Streik: Das fordert die Gewerkschaft für ihre Mitglieder

Die Gewerkschaft fordert von der Bahn neben der Reduzierung der Arbeitszeit unter anderem 555 Euro mehr im Monat sowie eine Inflationsprämie. Allerdings ist eine Annäherung beider Seiten derzeit nicht absehbar. Zwar hatte die Bahn ihr bisheriges Angebot nochmal erweitert und erstmals die geforderte Arbeitszeitreduzierung aufgegriffen – von dem dazu geforderten Lohnausgleich will Konzern-Personalvorstand Martin Seiler aber weiterhin nichts wissen.

Die Bahn hatte am vergangenen Freitag vorgeschlagen, bestehende Wahlmodelle bei der Arbeitszeit auszuweiten. Bisher können sich Beschäftigte entscheiden, ob sie etwa mehr Geld, mehr Urlaub oder weniger Wochenarbeitstage haben wollen. Sie könnten etwa von 39 auf 37 Wochenstunden verringern, bekämen dafür aber 5,7 Prozent weniger Lohn. Die Bahn bietet nun an, die Wochenarbeitszeit in diesem Modus bis zu 35 Stunden reduzieren zu können. Wer möchte, könnte zudem für etwas mehr Geld auch bis zu 40 Stunden pro Woche arbeiten.

Wer sich für kürzere Arbeitszeiten entscheide, müsse dafür aber Abstriche bei einer tariflich vereinbarten Lohnerhöhung machen, betonte Seiler. GDL-Chef Claus Weselsky will hingegen die Absenkung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden ohne Lohneinbußen.