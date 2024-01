Liveticker: So läuft der Bauern-Protest – und so ist die Verkehrslage

Bauern-Chaos in Hamburg? Am heutigen Montag wird mit zahlreichen Verkehrsbehinderungen aufgrund einer großen Trecker-Protest-Aktion gerechnet. Die MOPO hält Sie hier über die aktuelle Lage auf dem Laufenden.

Trecker-Proteste in Hamburg: Kein Stau mehr auf der B73

9.54 Uhr: Im Hamburger Süden herrscht aktuell wieder weitgehend freie Fahrt. Auf der B73 kommt es nur noch im Landkreis Stade zu Einschränkungen: Zwischen Stade und Cuxhaven und zwischen Buxtehude und Neukloster brauchen Autofahrer:innen zwischen zehn und zwanzig Minuten länger.

Trecker-Proteste: Bundespolizei an Bahnöfen verstärkt im Einsatz

9.47 Uhr: Wegen der Bauernproteste hat die Bundespolizeidirektion Hannover eine erhöhte Präsenz an den Bahnhöfen in Hamburg, Niedersachsen und Bremen angekündigt. Durch den vermehrten Einsatz sollten Gefahren für die Bahnreisenden, die Bahnanlagen und den Betrieb der Bahn abgewehrt und „die vom Bahnverkehr ausgehenden Gefahren minimiert werden“, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizeidirektion am Montagmorgen hieß.

Trecker-Proteste in Hamburg beeinträchtigen Stadtreinigung

9.40 Uhr: Die Trecker-Proteste in Hamburg wirken sich auch auf die Stadtreinigung aus. Um dem Verkehrs aus dem Weg zu gehen, wurde schon um 5.30 Uhr damit begonnen, die Mülltonnen zu leeren, hieß es. Im Fokus stehe zunächst die Innenstadt. Wo die Termine am Montag nicht zu halten waren, soll es noch in dieser Woche Leerungen geben.

Der Winterdienst konnte zwar alle Streupläne in der Nacht bearbeiten, es könne aber stellenweise dennoch zu Glätte kommen, warnte die Stadtreinigung. Es könne am Montag länger dauern, sich um gemeldete Stellen zu kümmern. Auch die Sperrmüllabfuhr und die Tannenbaumabholung sollen am Montag durchgeführt werden, könnten aber stark beeinträchtigt werden, hieß es.

Bauern-Proteste in Niedersachsen: Polizei leitet Strafverfahren ein

9.34 Uhr: Die Polizei hat eine Versammlung der Bauernproteste auf der A1 aufgelöst. Auf Höhe der Anschlussstelle Vechta in Fahrtrichtung Hamburg waren am Montagmorgen alle drei Fahrstreifen vollständig mit rund 100 Traktoren blockiert, wie die Polizei mitteilte. Durch die Blockadeaktion seien gefährliche Verkehrssituationen entstanden. Die Polizei hat die Versammlung aufgelöst, sodass die Fahrbahn nun wieder frei ist. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Aktuell sind nach Angaben der Polizei die Auffahrten Cuxhaven, Altenwalde, Nordholz, Neuenwalde, Debstedt, Hagen, Uthlede, Schwanewede und Ihlpohl der Bundesautobahn 27 durch landwirtschaftliche Fahrzeuge blockiert. Der Kreisel Cuxhaven der A1 ist derzeit mit rund 70 Fahrzeugen blockiert.

Trecker-Protest auf B404: Kein Durchkommen auf Elbbrücke

9.22 Uhr: Die Elbbrücke an der B404 in Marschacht in Richtung Geesthacht ist durch die Protestierenden und ihre Fahrzeuge blockiert, teilte die Polizei Harburg mit.

Nächster Trecker-Protest auf dem Weg in Hamburger Innenstadt

9.10 Uhr: Auch der Protestzug, der aus Rahlstedt kommend die Fahrt aufgenommen hat, befindet sich kurz vor dem Ziel an der Willy-Brandt-Straße/Domstraße. Unter lautem Gehupe waren an der Lübecker Straße in Richtung Lübecktertordamm neben den Treckern auch viele Lkw zu sehen. Auf Plakaten forderten die Teilnehmenden unter anderem „Stoppt die Ampel“ oder „Wacht endlich auf“ und beerdigten symbolisch den Klein- und Mittelstand.

Bauern-Proteste in Hamburg: Weniger Autos unterwegs

9.04 Uhr: Die Bauern-Proteste sorgen offenbar für deutlich weniger Verkehr in Hamburg. Die A7 und A1 sind komplett frei, auch die Elbbrücken und die meisten Hauptstraßen sind deutlich leerer als üblich. MOPO-Reporter berichten von deutlich weniger Autos, die in der Innenstadt unterwegs sind. Dafür ist es teilweise eisglatt, gerade in Nebenstraßen sowie auf ungeräumten Fuß- und Radwegen.

Erster Trecker-Protest erreicht Hamburger Innenstadt

8.55 Uhr: Der erste Aufzug hat den Kundgebungsort in der Innenstadt erreicht, teilte die Polizei mit. „In diesem Zusammenhang ist die Ludwig-Erhard-Straße aktuell voll gesperrt.“ Auch aus Richtung Osten hat sich mittlerweile der Protestzug auf der B75 in Bewegung gesetzt.

Trecker-Proteste in Hamburg: „Gelb-Grün-Rot ist unser Tod“

8.47 Uhr: Auf der B4 an der Kieler Straße waren am Montagmorgen rund 180 Fahrzeuge unterwegs, berichtete ein MOPO-Reporter. Neben Traktoren beteiligten sich auch dort Pkw und Transporter am Protestzug. Neben Deutschlandfahnen waren Protestplakate mit Botschaften wie „Wir haben kein Geld für das Ausland“ oder „Gelb-Grün-Rot ist unser Tod“ zu sehen. Gut 30 Minuten dauerte es demzufolge, ehe sich der Verkehr zwischen Lurup und Lokstedt/Eppendorf wieder normalisierte.

Landkreis Stade: Mehr als hundert Trecker unterwegs nach Hamburg

8.39 Uhr: Aus dem Landkreis Stade hat sich „eine niedrige dreistellige Anzahl an Treckern“ auf den Weg nach Hamburg gemacht, hieß es von der Polizei. Verkehrsteilnehmende sollten den Bereich der B73 „weiträumig“ umfahren. Im gesamten Landkreis gebe es aber nur „geringe Verkehrsbehinderungen“.

Trecker-Proteste in Hamburg: Lkw- und Autofahrer zeigen Unterstützung

8.28 Uhr: Auf der Sülldorfer Landstraße herrschte in Richtung Innenstadt ab 7.30 Uhr viel Betrieb, beobachtete ein MOPO-Reporter. Zwischen den Traktoren befanden sich auch Lkw-Zugmaschinen und Transporter von Handwerksbetrieben. Auch einige private Autofahrer:innen beteiligten sich am Konvoi und zeigten an ihren Fahrzeugen die Deutschland-Fahne. An den Traktoren waren Protestbanner oder Schilder zu erkennen, teils mit konkreten Forderungen, teils gegen die Ampel-Bundesregierung gerichtet. Im dichten Verkehr verloren Verkehrsteilnehmende auch nach dem Protestzug noch rund zehn Minuten.

Bauern-Proteste: Volle Straßen auch im Landkreis Stade

8.06 Uhr: Auch im Hamburger Umland sind die Straßen aufgrund der Protestzüge voll. Zwischen Hedendorf und Övelgönne nahe Buxtehude staute sich der Verkehr gegen 8 Uhr auf rund acht Kilometern in Richtung Hamburg. In Stade muss die Polizei die Auf- und Abfahrten zur A26 abriegeln, berichtete das „Tageblatt“.

Trecker-Proteste in Hamburg: Hoher Zeitverlust auf der B73

7.58 Uhr: Der Schwerpunkt der Proteste liegt aktuell deutlich im Hamburger Süden. Auf der B73 kommt es gleich an mehreren Stellen zu Behinderungen: Zwischen Rostweg und Waltershofer Straße und zwischen Eißendorfer Pferdeweg und Moorburger Bogen verlieren Autofahrer:innen einigen Minuten im stockenden Verkehr. Zwischen Süderelbebogen und Moorburger Bogen dauert die Fahrt aktuell sogar rund 45 Minuten länger. Auch auf der Cuxhavener Straße in Heimfeld kam der Verkehr aufgrund der Proteste nur schleichend voran.

Bauern-Proteste in Hamburg: Die Straßen werden voller

7.27 Uhr: Noch ist die Verkehrslage in weiten Teilen Hamburgs ruhig. Die Proteste treffen aktuell noch aus dem Umland in Hamburg ein, sagte ein Polizeisprecher, unter anderem auf der Luruper Hauptstraße. Auch entlang der B4, der B75 und der B5 kommt es aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Stau im Bereich Neuenfelde und Finkenwerder löse sich derweil langsam auf.

Der Verkehr schlich am Morgen nur langsam über die Cuxhavener Straße. Privat. Der Verkehr schlich am Morgen nur langsam über die Cuxhavener Straße.

Polizei Hamburg: Erste Staus in Finkenwerder

7.21 Uhr: „Derzeit kommt es im Bereich Finkenwerder zu ersten Verkehrsbeeinträchtigungen“, vermeldete die Polizei gegen 7 Uhr über den Kurznachrichtendienst X. „Wer ortskundig ist, möge den Bereich bitte umfahren. Darüber hinaus wird empfohlen die Rundfunkdurchsagen zu beachten.“

Trecker-Proteste: 600 Fahrzeuge bei Uelzen unterwegs

7.14 Uhr: In Lüneburg sind seit den frühen Morgenstunden zahlreiche Fahrzeuge unterwegs. Zu erheblichen Verkehrseinschränkungen ist es nach Angaben der Polizei allerdings noch nicht gekommen. Auch im Kreis Uelzen sind nach Angaben eines dpa-Fotografen über 600 Fahrzeuge unterwegs.

Trecker-Proteste in Mecklenburg-Vorpommern: „Stirbt der Bauer, stirbt das Land“

7.05 Uhr: Auch in Mecklenburg-Vorpommern haben die Proteste am Montagmorgen begonnen. An der A20-Ausfahrt Rostock-Südstadt blockierten ab 6 Uhr mehr als ein Dutzend große Traktoren sowie Lkw beide Auffahrten. Sie führten unter anderem Transparente mit Aufschriften wie „Stirbt der Bauer, stirbt das Land“ mit.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden landesweit mit Hunderten Traktoren Auffahrten von Autobahnen blockiert. dpa | Helmut Reuter In Mecklenburg-Vorpommern wurden landesweit mit Hunderten Traktoren Auffahrten von Autobahnen blockiert.

Feuerwehr Hamburg bittet um Rücksichtnahme im Verkehr

6.49 Uhr: Die Feuerwehr Hamburg hat sich schon am Sonntagabend mit einer Nachricht an die protestierenden Landwirte und Landwirtinnen und alle weiteren Verkehrsteilnehmenden gewandt. „Die Feuerwehr Hamburg bittet darum, den Einsatz- und Rettungskräften durch das Bilden von Rettungsgassen und dem Freihalten von Kreuzungsbereichen freie Fahrt zu gewährleisten. Wir sind im Einsatz für Hamburg!“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Erste Trecker versammeln sich im Hamburger Süden

6.40 Uhr: In Neuenfelde und Finkenwerder sind die Proteste schon deutlich zu spüren: Zwischen dem Neuenfelder Hauptdeich und der Auffahrt zur A7 in Waltershof brauchen Autofahrer:innen aktuell schon rund eine Stunde länger.

Bauern-Proteste in Hamburg: Noch sind die Straßen frei

6.15 Uhr: Bis zu 2000 Trecker könnten am Montagmorgen den Verkehr in Hamburg lahmlegen. Wer gegen 6 Uhr auf den Straßen der Stadt unterwegs war, hatte allerdings noch Glück: Die Lage war insgesamt ruhig, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagedientes.

Trecker-Protest in Hamburg: HVV warnt vor „massiven Einschränkungen“

Der HVV geht von „massiven Einschränkungen im Straßenbereich und damit im Busbetrieb im gesamten Hamburger Stadtgebiet aus“. „Wir empfehlen den Fahrgästen – wo es möglich ist – U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalbahnen zu nutzen und in jedem Fall mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen. Die Einschränkungen können sich bis in den Nachmittag hinein erstrecken“, so Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum.

Auch im Schülerverkehr – heute ist der erste Schultag nach den Weihnachtsferien – wird es zu Problemen kommen. Lesen Sie hier, welche Regeln für Hamburger Schüler gelten.

Bauern protestieren in Hamburg: Das ist der Demo-Plan

15 Aufzüge mit insgesamt bis zu 2000 Traktoren sollen am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr die Landesgrenze passieren und zu einer Abschlusskundgebung in der Hamburger Innenstadt fahren, wie die Polizei mitteilte. Sie warnt vor „erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet“ und bittet „eindringlich, so weit möglich, das Stadtgebiet zu umfahren“.

Die Bauern fahren über mehrere Routen in Richtung Innenstadt. Informationen zu den geplanten Demo-Routen finden Sie hier.

Bereits Mitte Dezember hatten Landwirte in Hamburg protestiert – allerdings in deutlich kleinerem Rahmen. picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt Bereits Mitte Dezember hatten Landwirte in Hamburg protestiert – allerdings in deutlich kleinerem Rahmen.

Trecker-Protest: Das sagt der Hamburger Bauernverband

Martin Lüdeke, Hamburger Bauernverbandspräsident, versteht die Sorgen seiner Kollegen. „Gerade in Hamburg müssten dann kleinere Bauern und Landwirte um ihre Existenz kämpfen, das unterschätzt man oft“, sagte er. Lüdeke rechnet im Gespräch mit der MOPO vor, dass allein auf ihn jährlich etwa 12.000 Euro an Extra-Kosten zukämen, wenn die Steuervorteile wegfallen würden.

Schon in der Vergangenheit kam es zu Trecker-Protesten – wie hier im Jahr 2020 im ostfriesischen Leer. (Archivbild) dpa | Mohssen Assanimoghaddam Schon in der Vergangenheit kam es zu Trecker-Protesten – wie hier im Jahr 2020 im ostfriesischen Leer. (Archivbild)

Zwar könnten die Bauern das auf die Verbraucherpreise umlegen, aber „wir stehen in Konkurrenz mit internationalen Lebensmittelketten“, so Lüdeke. Er befürchtet, dass dann mehr billige Produkte aus dem Ausland eingekauft werden.

Wovon sich Lüdeke allerdings distanziert, lesen Sie hier.

Worum geht es bei der Protest-Aktion überhaupt?

Die Bauern und Landwirte protestieren gegen die Sparpläne der Bundesregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Diesel für Land- und Forstwirtschaft soll nicht mehr steuerlich begünstigt werden. Außerdem soll für Fahrzeuge wie Traktoren und Mähdrescher Kraftfahrzeugsteuer gezahlt werden. Beides würde die Landwirte nach Angaben des Bauernverbands bundesweit mit jährlich knapp 1,4 Milliarden Euro belasten.

Nach Kritik des Bauernverbands und aus der Politik nahm die Ampel-Koalition am Donnerstag einen Teil der Beschlüsse zurück. Demnach wird es bei der Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer bleiben und der Abbau des Agrardiesel-Steuervorteils würde schrittweise bis 2026 erfolgen. Die Protest-Aktion findet aber trotz des Entgegenkommens der Regierung statt.