A7 und Elbtunnel: Neue Sperrungen sorgen für Stau-Alarm in Hamburg

Die A7 in Hamburg ist seit Jahren eine Baustelle. Während der Ausbau der Autobahn noch längst nicht abgeschlossen ist, muss ein ziemlich neuer Abschnitt schon wieder repariert werden. In den kommenden Monaten sorgt dies für gleich zwei Vollsperrungen.

Für eine Asphaltreparatur muss die A7 in Stellingen ein ganzes Wochenende lang in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Die Sperrung soll vom Abend des 8. März bis zum frühen Morgen des 11. März dauern, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord am Mittwoch mitteilte. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Dreieck Nordwest und der Anschlussstelle Volkspark.

Hamburg: A7 im Frühling gleich zwei Mal gesperrt

Die Asphaltschäden wurden auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Hannover zwischen dem Stellingen-Tunnel und der Langenfelder Brücke über die Bahngleise festgestellt. Auch der Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Stellingen in Richtung Süden sei betroffen. Der Hauptfahrstreifen ist bereits seit Montag gesperrt.

Der lärmmindernde Asphalt in dem Bereich war erst im Mai 2022 eingebaut worden. Warum die Fahrbahn nach nicht einmal zwei Jahren Schäden aufweist, will die Autobahn GmbH untersuchen lassen. Es seien mehrere Bohrkerne auf dem Hauptfahrstreifen gezogen worden, sagte die Sprecherin. Bevor eventuell Garantieansprüche erhoben werden könnten, müsse die Ursache für die Schäden geklärt sein. Die Situation sei „nicht schön“. Weil der Einbau des auch Flüsterasphalt genannten Belags stark witterungsabhängig ist, könnte sich die Reparatur auch um eine Woche verschieben.

Der Hamburger A7-Abschnitt wird seit 2014 ausgebaut. Um die Anwohner vor Verkehrslärm zu schützen, wurden in Stellingen und Schnelsen Tunnel errichtet. Der dritte und mit 2,2 Kilometern längste Tunnel ist im Bereich Altona im Bau. Zwischen den Tunneln wurden die Fahrbahnen mit dem Spezialbelag asphaltiert und mit Lärmschutzwänden flankiert.

Im April wird der Elbtunnel ein Wochenende lang gesperrt

Nach der Sperrung im März kommt auf Autofahrer noch eine weitere Einschränkung hinzu: Von Freitagabend den 5. April bis zum Montagmorgen des 8. April wird der Elbtunnel in beide Richtungen voll gesperrt. Das betrifft den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Volkspark im Norden und Heimfeld im Süden.

Die Sperrung ist wegen des achtspurigen Ausbaus der A7 und der Anbindung der A26 an die Autobahn erforderlich. Der Verkehr soll innerstädtisch umgeleitet werden. Überregionalen Reisenden wird empfohlen, Hamburg stattdessen über die A1 und die A21 zu passieren. (dpa/doe)