Start des 9-Euro-Tickets: Ansturm in Hamburg fällt ins Wasser

Zum Start des 9-Euro-Tickets am Mittwoch ist der erwartete Ansturm auf Hamburgs Nah- und Fernverkehr zunächst ausgeblieben. Selbst am Bahnsteig nach Westerland auf Sylt herrschte gähnende Leere. Das Hamburger Regenwetter dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben.

Am Hamburger Hauptbahnhof hatte die Deutsche Bahn deutlich mehr Personal postiert als üblich, doch nur wenige Fahrgäste benötigten am Morgen Hilfe auf ihrem Weg von Gleis zu Gleis. In den U-, S- und Regionalbahnen drängten sich die üblichen Berufspendler, der erwartete Ansturm blieb aus.

9-Euro-Ticket: Kein Ansturm in Hamburg

Auf Gleis neun am Altonaer Bahnhof, wo der Zug in Richtung Westerland auf Sylt einfährt, standen nur wenige hartgesottene Touristen in Regenkleidung und eine kleine Schulklasse.

Am Altonaer Bahnhof blieb der Bahnsteig in Richtung Sylt leer.

Ansonsten herrschte am Bahnsteig Leere, die Sorge der Sylter vor dem Touristenansturm durch das 9-Euro-Ticket scheint sich zumindest am Mittwochmorgen noch nicht zu bewahrheiten.

Am frühen Mittwoch sei in der Hansestadt noch kein Unterschied festgestellt worden, sagte auch die Sprecherin der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, Christina Sluga. Der Betrieb in den Bussen sei normal, bis 7 Uhr sei kein Ansturm zu beobachten gewesen. „Wir sind aber auf alles vorbereitet“, sagte sie.

Deutsche Bahn will sich äußern

Genaue Zahlen der Verkehrsunternehmen lagen zunächst nicht vor, wie die Sprecherin des Nahverkehrsverbunds Schleswig-Holstein (Nah.SH), Eva Fischer, sagte. Es seien zwar viele Tickets verkauft worden, doch wie viele Käufer das Billigticket tatsächlich nutzten, sei noch abzuwarten.

Die Deutsche Bahn will am Vormittag eine Einschätzung zum Start des Tickets geben. Das 9-Euro-Ticket für Juni, Juli und August gilt seit Mitternacht bundesweit für den öffentlichen Regional- und Nahverkehr. (abu/dpa)