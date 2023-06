So wird Ottensens neue Stadtteilschule aussehen

Es sollte das größte deutsche Öko-Einkaufszentrum werden – doch der Plan für das „Vivo“ in Ottensen scheiterte. Wie die MOPO bereits exklusiv berichtete, will die Stadt das Gebäude nun als Schule nutzen. Schulsenator Ties Rabe stellte das Projekt am Montag vor.

Das ehemalige Einkaufszentrum „Vivo“, in der Nähe des Kulturzentrums „Fabrik“ in Ottensen, soll zur Stadtteilschule umgebaut werden. Das Besondere: Um Ressourcen und Klima zu schonen, soll die alte Bausubstanz so weit wie möglich erhalten bleiben, erklärt Schulsenator Ties Rabe am Montag.

Hamburg: Neue Stadtteilschule in Vivo-Gebäude geplant

„Ein Umbau ist wesentlich klimaschonender als ein Abriss und Neubau, da viele Baustoffe nach einem Abriss nur schwer recycelbar sind und die Produktion des Baumaterials für einen Neubau erhebliche Mengen Energie verbraucht und CO 2 freisetzt“, so der Senator. „Der Schulbehörde und SBH Schulbau Hamburg gelingt es so in einem sehr dicht bebauten Stadtteil, in dem kaum alternative Flächen zur Verfügung stehen, an sehr zentraler und gut erreichbarer Stelle eine attraktive, neue Schule zu schaffen, die anderweitig wohl nicht realisierbar gewesen wäre.“

Das flache Dach soll als Pausenhof genutzt werden.

Das Gebäude ist in gutem Zustand. Freiflächen für die Schulhofnutzung stehen zwar nur begrenzt zur Verfügung, dafür eignet sich das flache Dach genau wie das große Atrium als Aufenthaltsort in den Pausen, zur Erholung und Bewegen.

Für fünf Parallelklassen pro Jahrgang und insgesamt rund 1.060 Schüler soll die neue Stadtteilschule ausgerichtet sein. Damit reagiert die Schulbehörde nach eigenen Angaben auf die steigenden Schülerzahlen in der Region.

In den Stadtteilen Altona, Ottensen und Bahrenfeld ist die Anzahl der Erstklässler von 1003 im Jahr 2016 auf 1213 im laufenden Schuljahr 2022 gestiegen – also um 20 Prozent innerhalb von nur sechs Schuljahren. (vd)