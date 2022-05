So kunterbunt war die Trauerfeier des „LiLaBe“-Erfinders

Zahlreiche Hamburger Promis haben am Dienstag Abschied von Hans-Herbert Böhrs genommen. Der Musiker, Komiker, Moderator und Erfinder der legendären Kostümparty LiLaBe ist am 8. Mai im Alter von 82 Jahren verstorben. Typisch dunkle Trauerkleidung war auf der Trauerfeier allerdings nicht erwünscht – stattdessen erschienen die Gäste zumeist in bunten Farben.

„Er hat sich gewünscht, dass wir alle in Bunt kommen“, erzählte Andreas Ellermann in einem Instagram-Video. Dem Anliegen des Verstorbenen folgte nicht nur der TV-Moderator und Entertainer. Auch die übrigen Trauergäste erfüllten Hans-Herbert Böhrs‘ letzten Wunsch.

Hamburgs Promis trauern um Hans-Herbert Böhrs

Unter anderem versammelten sich Komiker Otto Waalkes, Ex-Truck Stop-Bassist Uwe Lost und Promi-Wirt und Rockmusiker Uli Salm mit Frau Susi auf dem Friedhof Diebsteich. Dort fand die Beerdigung am Dienstagmittag im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Hans-Herbert Böhrs war am 8. Mai im Albertinen-Krankenhaus in Schnelsen gestorben. „Er hatte erst eine Lungenentzündung, die Ärzte stellten fest, dass sein Herz nur noch zehn Prozent Pumpleistung hatte. Dann kam Nierenversagen hinzu“, sagte sein Sohn Sebastian Rockendorf (37) der „Bild“.

In den 1970er Jahren prägte Hans-Herbert Böhrs die „Hamburger Szene“ als einer der Gründervater. Aus dem Umfeld des Musikclubs „Onkel Pö“ heraus wurden damals unter anderem Otto, Udo Lindenberg, Werner Böhm oder auch Truck Stop zu bekannten Persönlichkeiten. Ab 1976 organisierte Böhrs die Kostümparty „LiLaBe“, die vermutlich größte, wildeste und bunteste Faschingsfete der Stadt.