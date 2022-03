Sie will ihren Millionär zurück: Liebes-Comeback für Nathalie Volk?

Haben sich Nathalie Volk und der Hamburger Millionär Frank Otto wieder versöhnt? Plötzlich spricht die ehemalige „GNTM“-Kandidatin von einer zweiten Chance für ihre Liebe.

„Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben“, sagt Nathalie Volk zur „Bild“. „Meine ganzen Sachen haben auch nie die Hamburger Villa verlassen.“ Dazu gibt es ein Foto des Ex-Paares beim planschen im Pool, das nur wenige Tage alt sein soll. Bemerkenswerter Kommentar von Volk: „Ich habe gemerkt, dass Frank ein Mann ist.“

Nathalie Volk: Hamburgerin beteuert ihre Liebe

Fünf Jahre lang waren beiden ein Paar, bis Volk den nun 64-Jährigen Ende 2020 für den Rocker Timur A. verließ. Im Herbst 2021 war auch zwischen diesen beiden Schluss. Und nach einem kurzen Liebes-Intermezzo mit Sammy Azarev will die 25-Jährige, die sich auch Miranda DiGrande nennt, nun zu dem Versandhauserben Otto zurückkehren.

„Ich liebe Frank so wie er ist“, so Volk zur „Bild“. Sie glaube nicht, dass man sich entlieben könne. „Wir passen einfach zusammen. Er steht immer an meiner Seite.“

Frank Otto hat ein Liebes-Comeback bislang allerdings nicht bestätigt. Gegenüber RTL erklärte seine Sprecherin: „Warum gibt es jetzt so eine Aufregung? Es ist doch normal, dass es ein gemeinsames Foto gibt, wenn sich zwei Menschen kennen.“ (ncd)