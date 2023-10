Erstmals in Deutschland: Französische Kultmarke eröffnet Shop in Hamburg

Als reiner Online-Shop gestartet, stehen Fans dieser Kultmarke aus Frankreich mittlerweile vor den Geschäften Schlange. In Deutschland suchte man aber bislang vergeblich eine Filiale. Das ändert sich nun: Sézane hat in Hamburg einen Pop-Up-Store eröffnet.

Anfang Oktober ist das Modelabel als Nachmieter von Comma ins Hanseviertel gezogen. Zuerst berichtete das „Hamburger Abendblatt“. In der denkmalgeschützten Passage in der Poststraße finden sich auf 8500 Quadratmetern noch viele andere Shops. Auch das Amsterdamer Modelabel Fabienne Chapot ist als neuer Mieter seit Beginn des Monats vertreten.

Das könnte Sie auch interessieren: Eines der schönsten Häuser der Altstadt zu verkaufen

Center-Manager Lars Sammann hat mit dem „Hanseviertel“ nach einer Umbauphase Großes vor: „Wir müssen wieder zurück zu kleineren Boutiquen und das Offline- intelligent mit dem Online-Shopping verbinden. Die Stores dienen der Inspiration und Beratung, fehlende Größen kann man direkt vor Ort bestellen“, erklärte er.

Neben dem Store in Hamburg betreibt Sézane noch mehrere Läden in Frankreich und den USA sowie in London.