Es gilt als eines der schönsten Häuser in der Altstadt von Lüneburg, das Staffelgiebelhaus in der Lünertorstraße 1. Vor Kurzem war es im Angebot. Knapp eine Million Euro sollte das Denkmal aus dem Jahr 1544 kosten. Doch ein Verkauf kam nicht zustande.

Wer als Tourist durch das Wasserviertel der Salzstadt Lüneburg flaniert, der bleibt unweigerlich vor dem Haus an der Lünertorstraße stehen. An der gestaffelten Backsteinfassade kann man sich einfach nicht sattsehen. Erbaut hat es ein reicher Goldschmied. Und auch in den Jahrhunderten danach lebten hier in bester Lage am Alten Kran wohlhabende Handwerker.

Lüneburg: Haus mit Staffelgiebel steht zum Verkauf

Zuletzt nutzte die Ladenfläche im Erdgeschoss auf dem nur 71 Quadratmeter großen Grundstück die „Lüneburger Bonbonmanufaktur“. Im Gebäude gibt es außerdem zwei 45 und 53 Quadratmeter große Wohnungen.

Vor Kurzem bot ein bekanntes Maklerunternehmen das Lüneburger Denkmal als „Objekt der Woche“ für immerhin 985.000 Euro an. Doch aus unbekannten Gründen kam es nicht zum Verkauf.