Feuerwehreinsatz in Kleingartenverein: Am Sonntagabend stand in Harburg eine Gartenlaube in Flammen. Für die gerufene Feuerwehr gestaltete sich der Einsatz alles andere als leicht.

Nach Angaben des Feuerwehrlagedienstes wurden um 21.10 Uhr die Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehr Neuland und Rönneburg, sowie ein Umweltdienst in den Kleingartenverein am Neuländer Weg gerufen.

Hamburg: Kniffliger Einsatz für Feuerwehr

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Laube bereits so stark, dass sie trotz des Einsatzes von zwei Löschrohren nicht mehr gerettet werden konnte.

Besonders ungünstig: In der Nähe der Brandstelle gab es keinen Hydranten, was zusätzlich Zeit kostete. Die Löschfahrzeuge der Freiwilligen Wehren richteten daraufhin einen Pendelbetrieb zum nächsten Hydranten ein, was durch die engen und matschigen Wege sehr ungünstig war. Es war nicht das erste Mal, dass eine Laube in diesem Kleingartenverein in Flammen aufgeht. (mp/cnz)