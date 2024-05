Schlagermove 2024 in Hamburg: Strecke, Partys, Klos – alles, was Sie wissen müssen

An keiner anderen Veranstaltung in Hamburg scheiden sich die Geister so sehr wie an ihr: Kein Wunder, denn der Schlagermove ist bunt, laut, schrill, spaßig und nervig zugleich. Während manch ein Anwohner vorsorglich die Stadt verlässt, zieht das Event Jahr für Jahr zuverlässig Hunderttausende Schlagerfans aus Hamburg und Umgebung an. Alle Liebhaber volkstümlicher Stimmungsmusik versorgt die MOPO mit einem Rundum-sorglos-Paket an Infos zur Veranstaltung: Strecke, Zeiten, Partys, Toiletten – wir haben die Antworten.

Das bunte Treiben startet in diesem Jahr früher als gewöhnlich, nämlich schon am Samstag, den 25. Mai. Grund dafür ist die Fußball-Europameisterschaft der Männer, die im Juni und Juli in Deutschland ausgetragen wird. Am Samstag setzt sich die Truck-Kolonne um 15 Uhr vom Heiligengeistfeld aus in Bewegung und zieht durch St. Pauli. Das Aufstellen der Trucks beginnt bereits um 13 Uhr.

Schlagermove 2024 in Hamburg: Alles, was Besucher wissen müssen

Von der Glacischaussee zieht der Tross über die Helgoländer Allee weiter zur St. Pauli Hafenstraße. Kurz vor der Fischauktionshalle biegt der Umzug rechts ab auf die Straße Pepermölenbek, um kurz darauf in die Reeperbahn einzubiegen. Von dort geht es zurück Richtung Heiligengeistfeld. Die Veranstalter rechnen damit, dass zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr der letzte Musiktruck den Platz erreicht.

In einer Schleife ziehen die Musiktrucks beim Schlagermove 2024 durch St. Pauli. Screenshot: schlagermove.de In einer Schleife ziehen die Musiktrucks beim Schlagermove 2024 durch St. Pauli.

Wer auf einem der 49 Trucks mitfahren möchte, kann auf der Schlagermove-Website eine Truckticket-Anfrage stellen. Auf den Lastern werden diverse Künstler performen, darunter Markus Nowak (Truck 8), Boerney (Truck 19), Gaby Baginsky (Truck 45) oder Pascal Krieger (Truck 38).

Schlagermove 2024 Hamburg: Inklusionstruck wieder dabei

Seit 2019 gibt es auf dem Schlagermove einen Inklusionstruck speziell für Menschen mit Behinderung, wie beispielsweise Rollstuhlfahrer. Unter dem Motto „Alle in einem Boot – aus Freude am Leben“ wird dieses Jahr neben dem Schirmherrn Albert Darboven der Kinderliedautor Rolf Zuckowski auf dem Truck mit dabei sein. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dieses großartige Projekt zu unterstützen“, sagt Zuckowski. Die Mitfahrt auf dem Inklusionstruck wird über Spenden finanziert und ist für die Teilnehmer somit gratis.

Zahlreiche Besucher fahren beim Schlagermove 2023 mit Wagen an den Landungsbrücken entlang und feiern zur Musik. picture alliance/dpa/Georg Wendt Zahlreiche Besucher fahren beim Schlagermove 2023 mit Wagen an den Landungsbrücken entlang und feiern zur Musik.

Dauerthema beim Schlagermove ist das weit verbreitete Wildpinkeln entlang der Strecke. Anwohner beklagen seit Jahren den Uringestank in ihren Wohnstraßen und vor der eigenen Haustür. Um dem Problem zu begegnen, appelliert der Veranstalter an die Besucher, doch bitte die aufgestellten WC-Einheiten zu benutzen. 500 Stück gibt es davon entlang der Strecke, inklusive Urinale und WC-Container mit Reinigungspersonal. „Schlagerhaft und ausgelassen feiern, aber Wildpinkeln darf und MUSS nicht sein“, heißt es dazu auf der Website vom Schlagermove.

Entlang der Route des Schlagermove gibt es zahlreiche WC-Anlagen. Screenshot: schlagermove.de Entlang der Route des Schlagermove gibt es zahlreiche WC-Anlagen.

Für alle, die es einfach nicht erwarten können, gibt es schon am Freitag ab 19 Uhr die „WarmUp Party“ auf dem Heiligengeistfeld. Mit dabei sind unter anderem „Die JunX“ und ein Roland-Kaiser-Double. Wer sich das nicht entgehen lassen will, muss allerdings ein Ticket kaufen. Das geht entweder online auf der Schlagermove-Website oder direkt an der Abendkasse.

Schlagermove 2024: Alles Schöne hat ein Ende

Und für jene, die einfach nicht genug kriegen können, findet nach dem Ende des Umzugs am Samstagabend noch die „Aftermove Party“ statt, ab 17.30 Uhr und ebenfalls auf dem Heiligengeistfeld. Auch hierfür können Tickets erstanden werden. Auftreten werden „Rex Cordales“, „DJ Vossi“ und weitere.

Naturgemäß geht der Schlagermove mit erheblichen Einschränkungen für den Straßenverkehr einher: „Es ist damit zu rechnen, dass die Polizei am Samstag ab ca. 12 Uhr anfangen wird die ersten Straßensperren einzurichten“, heißt es seitens des Veranstalters. Davon betroffen sind alle Straßen auf der Strecke sowie die Einmündungen angrenzender Straßen.

Ausnahme: Die Glacischaussee wird bereits am Freitag um 19 Uhr bis Sonntag um 7 Uhr durchgehend geperrt. Eine genaue Auflistung der Sperrungen hält der Veranstalter auf seiner Website bereit.