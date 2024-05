24 Grad sind es an diesem Mittwochabend. Zumindest draußen. Denn drinnen, in der ausverkauften Alsterdorfer Sporthalle, ist es wärmer. 7000 Menschen drängen sich dicht an dicht. Es ist stickig, der Schweiß läuft. Egal. Denn Nina Chuba steht auf der Bühne und liefert eine Show, wie man sie sich nur wünschen kann. Doch plötzlich unterbricht die 25-Jährige das Konzert für eine besondere Aktion. Und dann sitzt auch noch auf einmal das ganze Publikum auf dem Boden.

Da steht sie nun, die kleine Nina. Ihre Augen sind mit Tränen gefüllt. Hinter ihr liegt eine intensive Show. Sie blickt in die Masse, 7000 Menschen stehen vor ihr. Die Sporthalle ist ausverkauft. „Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier mal stehen kann“, sagt sie. Die Stimme stockt, das Publikum fängt sie mit Applaus auf.

Nina Chuba in Hamburg: Ehrfurchts-Tränen am Ende des Konzerts

Es ist Ehrfurcht, die Nina in diesem Moment überrollt. Ein „Ich habe es geschafft“-Moment. Der wird sicherlich auch dadurch bestärkt, dass Nina gerade in Hamburg, ihrer Heimat, aufgetreten ist. Sie wuchs im gut 20 Kilometer entfernten Wedel auf.

Erst wurde sie als Schauspielerin in der Kinderserie „Die Pfefferkörner“ bekannt, heute ist sie aus der deutschen Pop-Welt nicht mehr wegzudenken. Im letzten Jahr hat sie in der Großen Freiheit gespielt – ausverkauft. Jetzt Sporthalle – ausverkauft. Im August Trabrennbahn (gut, die kleine Version) – ausverkauft. Ihre „Glas“-Tour, ein voller Erfolg. Nina Chuba hat es halt geschafft. Nächstes Jahr geht es in die Barclays Arena.

Und trotz dieser Erfolgs-Flut, die über Chuba in den letzten Jahren eingebrochen ist, hat man das Gefühl, dass da eine liebe Freundin auf der Bühne steht. Das liegt wohl auch daran, dass die meisten im Publikum ungefähr so alt sind wie die 25-jährige Nina. Die Halle ist gefüllt mit diesem „Das ist eine von uns“-Gefühl. Die sieht so aus wie wir, die spricht so wie wir, die fühlt so wie wir.

Nina Chuba nutzte die Pause, um neue Songs zu schreiben

Endlich ist Nina wieder da. Knapp eineinhalb Jahre lang hat sie keine neuen Songs veröffentlicht. Sie brauchte mal ’ne Pause, erklärt sie. Im Urlaub war sie. „Man gönnt sich ja sonst nichts.“ Gepuzzelt habe sie außerdem. Und neue Songs geschrieben.

Am 12. April erschien die erste neue Single nach der Pause. In „NINA“ feiert sie ihr Comeback, singt „Hochmotiviert, ich musste mich nur kurz erholen / Wer gesagt hat, ich wär weg vom Fenster, hat gelogen.“ Und das stimmt. Nina ist da. Und zwar so richtig.

Drei noch nicht veröffentlichte Lieder spielt sie am Mittwochabend. Für einen kommt Rapper Chapo102 auf die Bühne, mit dem sie schon den Hit „Ich hass dich“ geschrieben hat. Das sind diese lauten Momente, wo der Bass den Körper und den Boden der Sporthalle zum Vibrieren bringt.

Und dann sind da noch die leisen Momente. Für ein paar Songs verlässt Nina die Bühne und stellt sich auf ein Podest in der Mitte der Halle. Dort singt sie die ruhige Ballade „Nicht Allein“, die sie für einen ihr wichtigen Menschen geschrieben hat, der unter starken Depressionen leidet.

Nina Chuba in Hamburg: Plötzlich sitzt die ganze Sporthalle auf dem Boden

Für den Song „Vergessen“ bittet sie das Publikum, sich hinzusetzen. Und dann sitzt da plötzlich die ganze Sporthalle auf dem Boden – ein toller Effekt, der für ein intimes, familiäres Gefühl sorgt.

Es sind Situationen, wie diese, die die Show so vielseitig machen. Die gut 100 Minuten vergehen wie im Flug. Dem Publikum (darunter im Übrigen auch einige Kinder mit ihren Eltern) dürfte der Moment besonders im Gedächtnis bleiben, als Chuba das Konzert plötzlich mit den Worten „Ich habe die Ehre, einen Spieler aus dem EM-Kader vorzustellen“ unterbricht. Dann ist eine Videobotschaft von Bayer-Leverkusen-Talent Florian Wirtz auf der LED-Wand über der Bühne zu sehen. Beinahe lustlos sitzt er da vor einer Wand und wünscht noch „einen schönen Abend“.

Ein kurzer Moment der Verwirrung, dann ist die gute Stimmung schnell zurück: Das Publikum feiert Songs wie „Glatteis“ und „Fieber“ – und natürlich Ninas Mega-Hit „Wildberry Lillet“, der sich 18 Wochen lang in der Top Ten der deutschen Charts halten konnte und für den Durchbruch der 25-Jährigen sorgte.

Und nachdem sich Chuba die Ehrfurchts-Tränen aus dem Gesicht gewischt hat gibt’s zum Schluss nochmal mehrere, bassdominierte Songs. Noch ein Mal stampfen, bevor man sich durch die Sporthalle zum Ausgang gekämpft hat und von dem warmen Sommerabend, der draußen auf einen wartet, umarmt wird.

Erstmal den Schweiß von der Stirn wischen. Ja, warm war es. Und stickig auch. Aber das Konzert von Nina Chuba war vor allem eines: So richtig gut.