Ranking der teuersten Mietwohnungen: Das kosten Hamburgs schickste Buden

Die Kaufpreise für Wohnungen sind in diesem Jahr endlich wieder runtergegangen. Bei Mietobjekten hat die Kaufzurückhaltung allerdings neuen Druck auf die Preise erzeugt, denn die potenziellen Käufer haben stattdessen Mietwohnungen nachgefragt. Bei einem Ranking von Immowelt zeigt sich, dass besonders im Luxussegment bundesweit nach oben alles möglich ist. Was die teuersten Buden kosten und wo Hamburg im Vergleich steht.

Neue Bleibe gesucht? Im Sophienpalais in Harvestehude ist derzeit ein Penthouse frei, für 281 Quadratmeter müssen allerdings dann auch 10.823 Euro warm berappt werden. Wer ein Auto hat und einen Stellplatz möchte, der müsste weitere 680 Euro drauflegen – soviel wie Altmieter andernorts für ihre ganze Wohnung zahlen.

Die Mietpreise in Deutschland haben in diesem Jahr neue Höchststände erreicht. Für Wohnungen im Luxussegment waren teils Monatsmieten in fünfstelliger Höhe fällig. Das kostspieligste Apartment wurde in Berlin für eine monatliche Kaltmiete von 28.500 Euro angeboten. Auch Luxuswohnungen in München, Hamburg und Köln zählen zu den Immobilien, deren Miete sich nur absolute Topverdiener oder reiche Erben leisten können. Das ergab ein Jahresranking des Immobilienportals Immowelt.

Miete als Luxus: So teuer sind die Wohnungen in Hamburg

Dominiert wird das Ranking aber von der deutschen Hauptstadt: Sechs der zehn hochpreisigsten Mietwohnungen wurden dort angeboten. Das mit Abstand teuerste Apartment gab es natürlich im hippen Berlin Mitte: Für eine monatliche Kaltmiete von 28.500 Euro konnten zahlungskräftige Interessenten eine möblierte Luxuswohnung mit 295 Quadratmetern Wohnfläche und Blick auf das Berliner Stadtschloss beziehen.

Die zweitteuerste Mietwohnung wurde in Köln angeboten: Dort konnten Interessenten für 22.000 Euro Kaltmiete ein Penthouse mit 260 Quadratmetern im Stadtteil Altstadt-Süd in unmittelbarer Nähe zum Rheinufer beziehen. München, die mit Abstand teuerste deutsche Stadt, ist ebenfalls mit einem Luxusapartment in den Top Ten vertreten. Eine direkt am Englischen Garten gelegene Wohnung mit 299 Quadratmetern wurde für 13.100 Euro Monatsmiete in Maxvorstadt angeboten und schafft es damit auf Platz 6 im Ranking.

Komplettiert werden die Top 10 von zwei Hamburger Wohnungen. Für ein Penthouse mit 320 Quadratmetern in der HafenCity mussten solvente Mieter monatlich 11.500 Euro (Platz 8) bezahlen. Im vornehmen Harvestehude gab es ein Luxusdomizil mit 479 Quadratmetern für 10.800 Euro pro Monat (Platz 9).