Staatsschutz ermittelt: Pride-Flagge am Hamburger Rathaus mutwillig beschädigt?

Wo ist die Regenbogenflagge? Erst vor wenigen Tagen war sie zum Beginn der Pride-Week über dem Portal des Hamburger Rathauses gehisst worden. Nun ist sie verschwunden, weil sie beschädigt wurde – vermutlich sogar mutwillig. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Zwischen Sonntagabend gegen 17 Uhr und Montagfrüh gegen 7 Uhr wurde ein Befestigungsseil der Flagge abgerissen, wodurch auch der untere Teil der Flagge beschädigt wurde, wie die Polizei auf MOPO-Anfrage sagte.

Das Befestigungsseil soll nach MOPO-Informationen entwendet worden sein. Im Rathaus wurde der Vorfall bemerkt und online Anzeige erstattet. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine mutwillige Aktion handelt und die Flagge ein Symbol ist, ermittelt jetzt der Staatsschutz.

Pride-Flagge am Hamburger Rathaus soll wieder wehen

„Noch sind die Hintergründe unklar, aber für mich steht fest: Wer die Symbole für eine buntes und offenes Hamburg angreift, wer die Solidarität mit der LGBTIQ*-Community durch Vandalismus in Frage stellt, beweist vor allem die eigene Intoleranz“, sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) in einem Statement bei Instagram.

Eine neue Flagge wurde bestellt und soll im Laufe des Dienstags, spätestens jedoch am Mittwoch am Rathaus wehen. „Das ist schon ein starkes Stück, eine am Rathaus hängende Fahne zu beschädigen“, kommentiert auch der Grünen-Bürgerschaftsabgeordnete Farid Müller.

CSD-Veranstalter: „Lassen uns nicht einschüchtern!”

„Dass die Regenbogenflagge beschädigt wurde, macht uns wütend”, schreiben „Pride e.V.“, Organisatoren des Hamburger CSD der MOPO. Es sei nicht nur ein Angriff auf eine Flagge, sondern ein „Angriff auf die Werte, für die Hamburg steht: eine vielfältige und offene Gesellschaft, in der alle Menschen akzeptiert werden, ganz gleich welche sexuelle oder geschlechtliche Identität sie haben”.

Seit 2007 wird die Flagge jedes Jahr anlässlich des Christopher Street Days (CSD) am Rathaus gehisst, so auch am vergangenen Freitag. Die CSD-Demo soll dieses Jahr am kommenden Samstag (3. August) durch die City ziehen. Bisher hatte es noch nie eine Sachbeschädigung der Flagge gegeben.

„Die Beschädigung zeigt, dass die queere Community immer häufiger Angriffen ausgesetzt ist. Auf die Beschädigung kann es nur eine Antwort geben: Wir lassen uns nicht einschüchtern!“, so die Organisatoren.