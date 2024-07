Neue Route! Alle Infos zum Hamburger CSD 2024

Eine der größten Partys der Stadt steht kurz bevor: Am 3. August findet der Christopher Street Day (CSD) in Hamburg statt. Die riesige Demo zieht wieder durch die Innenstadt, um ein lautes und buntes Zeichen für Vielfalt zu setzen. Hier gibt’s die große Übersicht über die CSD-Route und das restliche Programm der Pride Week.

Schon jetzt weisen zahlreiche Plakate in der ganzen Stadt auf den CSD am ersten Augustwochenende hin. Mit „5 vor 12! Du & ich gegen Rechtsdruck“ ist das diesjährige Motto wieder sehr politisch. „In Deutschland und vielen anderen Ländern Europas gewinnen rechtspopulistische Parteien an Einfluss, schüren Vorurteile und hetzen gegen gesellschaftliche Minderheiten. Davon ist die LGBTIQ*-Community in besonderem Maße betroffen“, erklärt der Veranstalter die Mottowahl.

CSD Hamburg 2024: Das ist die neue Route

Wieder werden zum Hamburger CSD 2024 Zehntausende Teilnehmende erwartet. Beim CSD im vergangenen Jahr kamen mehr als 200.000 Menschen. Los geht es am 3. August (passend zum Thema) um 11.55 Uhr.

Bunte Truppe: Mehr als 200.000 Menschen nahmen im vergangenen Jahr am Hamburger CSD teil.

Neu ist in diesem Jahr die Route der Demo: 2024 startet sie nämlich am Mundsburger Damm auf Höhe des Generalkonsulats der Ukraine. Dann geht’s weiter Richtung Alster, Lohmühlenstraße, Lange Reihe, Kirchenallee, Ernst-Merck-Straße, Glockengießerwall und in die Mönckebergstraße. Wegen einer Baustelle wird die Demo nicht wie gewohnt auf dem Jungfernstieg, sondern am Ende der Mönckebergstraße (Höhe Bergstraße) enden. Um 16 Uhr ist die Demo offiziell zu Ende.

Die Route des Hamburger CSD 2024 Hamburg Pride Die Route des Hamburger CSD 2024

In den vergangenen Jahren startete die Demo stets in der Langen Reihe. Warum wurde jetzt umgeplant? „Die Veranstaltung ist in den letzten Jahren stetig gewachsen – mehr Teilnehmer:innen, mehr Zuschauer:innen. Daher ist es nicht mehr vertretbar, im Bereich Langen Reihe/Barcastraße zu starten. Es ist hier für so viele Menschen schlicht zu eng“, so der Veranstalter.

CSD Hamburg 2024: Straßenfest verwandelt City zum Party-Hotspot

Am CSD-Wochenende verwandeln Hamburger Clubs und Bars den Bereich an der Binnenalster zum queeren Party-Hotspot. Von Freitag (2. August) bis Sonntag (4. August) findet nämlich das Pride-Straßenfest zwischen Ballindamm und Rathausmarkt statt. Es wird zahlreiche Info-, Verkaufs- und Gastrostände geben.

Auf der Bühne auf dem Jungfernstieg gibt’s ein abwechslungsreiches Programm: So tritt zum Beispiel am Freitagabend um 20 Uhr die dänische Sängerin Aura Dione auf, die durch Hits wie „I Will Love You Monday“ und „Geronimo“ in den 2010er-Jahren berühmt wurde. Das gesamte Bühnenprogramm finden Sie hier.

„Geronimo"-Sängerin Aura Dione wird beim CSD-Straßenfest am 2. August auftreten.

Der CSD am Samstag ist der Höhepunkt der Pride-Week. Aber auch an den Tagen davor gibt es in der ganzen Stadt ein buntes Programm rund um queere Themen. So gibt es beispielsweise Lesungen, Diskussionsveranstaltunge und Workshops vom 28. Juli bis zum 1. August in den Räumen des Integrations- und Familienzentrums (IFZ) und der Kinder-, Jugend- u. Familieneinrichtung „Schorsch“ in der Rostocker Straße 7 (St. Georg). Die Teilnahme ist kostenfrei.

CSD Hamburg 2024: Award-Verleihung und Performances

Ein weiteres Highlight der Pride Week: Die Pride Night am 27. Juli auf Kampnagel (Jarrestraße 20, Winterhude). Moderator Michel Abdollahi begrüßt ab 20 Uhr zahlreiche Gäste auf der Bühne, unter anderem wird Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sprechen. Es wird Tanz-Performances und Slam-Auftritte geben. Außerdem wird der Pride Award vergeben, um Engagement für die queere Community zu würdigen. Dieses Jahr geht der Award an die Hamburger Aidshilfe und an den Influencer Fabian Grischkat. Tickets für die Pride Night kosten 30 Euro. Das gesamte Programm gibt’s hier.

Vom 26. Juli bis 5. August findet außerdem die Aktion „Hamburg zeigt Flagge“ statt. Alle Hamburger:innen sind dazu aufgerufen, Regenbogenflaggen zu hissen – zum Beispiel am Fenster oder Balkon. Auch Behörden, Theater, öffentliche Einrichtungen und Firmen beteiligen sich an der bunten Aktion, die ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und Weltoffenheit setzen soll. Zum Auftakt der Aktion wird am 26. Juli eine große Regenbogenflagge am Rathaus gehisst – mittlerweile eine Tradition.