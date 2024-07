Gefahren von rechts für queere Menschen, Kritik am Selbstbestimmungsgesetz, seine Bundeswehr-Zeit als schwuler Mann – Falko Droßmann ist Hamburger SPD-Bundestagsabgeordneter und queerpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Die MOPO sprach mit ihm auch über Lautstärke-Unterschiede zu Gender-Gegner Christoph Ploß (CDU).

Herr Droßmann, Sie haben sich dafür eingesetzt, dass in Hamburg gerade eine Ausstellung zum Schicksal queerer Menschen während der Zeit des Nationalsozialismus zu sehen ist. Warum ist der Blick zurück aktuell so wichtig?

Falko Droßmann: Die Ausstellung war im Bundestag zu sehen und als ich sie mir dort angeschaut habe, fand ich sie beeindruckend und sensibel gemacht. Der Rechtsruck ist heute zunehmend spürbar, im Bundestag sind mehr erschreckende Dinge sagbar. Und auch wenn sich Geschichte nie wiederholt: Das Schicksal queerer Menschen in der Nazi-Zeit mahnt uns, erkämpfte Freiheiten zu verteidigen. Deshalb brauchen wir auch den Blick zurück – zum Beispiel durch diese Ausstellung. Sie passt auch hervorragend zum Hamburger Pride-Motto.

Die Hamburger Pride-Week steht in diesem Jahr unter dem Motto: „5 vor 12 – Du und ich gegen den Rechtsruck“. Wie sehr ist es aktuell „5 vor 12“ mit Blick auf queere Themen?

Droßmann: Der Druck auf gesellschaftliche Minderheiten wird auch in Europa wieder größer und das ist gefährlich. Das sehe ich in Osteuropa, in Ungarn, Polen, Serbien. Aber auch wenn man bei uns politisch etwas zum Schutz von Minderheiten tut, dann bereitet es mir beispielsweise große Sorge, dass sich im Diskurs verstärkt bestimmte Sprechweisen durchsetzen: Es geht dann darum, Familien und Kinder zu schützen, so wird vordergründig argumentiert und das verfängt auch. Aber eigentlich will man Minderheiten zurückdrängen und die Stärkung ihrer Rechte verhindern. Selbst bürgerliche Parteien argumentieren so, in der Diskussion um das Selbstbestimmungsgesetz war das beispielsweise der Fall. Und sie machen damit Stimmung gegen Minderheiten, die wieder mehr Anfeindungen erleben – nicht nur im Netz, sondern auch auf der Straße. Das ist eine gefährliche Entwicklung.

Droßmann: „Es ist leicht, laut auf Minderheiten einzuschlagen“

Stichwort Selbstbestimmungsgesetz: Der Bundestag hat das Gesetz, das es trans Menschen erleichtern soll, ihren Geschlechtseintrag beim Standesamt zu ändern, im April verabschiedet. Vorher gab lange politische und gesellschaftliche Debatten.

Droßmann: Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Entscheidungen das uralte Transsexuellengesetz aus den 1980ern für verfassungswidrig erklärt. Es war schlicht und ergreifend unsere Aufgabe, dieses Gesetz zu ändern – das ist im Zuge der populistisch geführten Debatte oft untergegangen. Stattdessen wurde ein Dreiklang aufgemacht: Ich darf mir meine Heizung nicht mehr aussuchen, ich darf mir mein Auto nicht mehr aussuchen, aber mein Geschlecht darf ich mir jetzt einmal im Jahr aussuchen. Da wurde das Abstellen von Grundrechtsverletzungen zu Lasten vulnerabler Gruppen auf ein besorgniserregendes Niveau runtergezogen.