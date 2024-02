Zwischenfall am Flughafen: Mercedes durchbricht Schranke

Am Hamburger Flughafen ist es am Montagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein Unbekannter mit einem Mercedes eine Plastikschranke durchbrach. Der Vorfall erinnerte an die Geiselnahme, die sich in der Nähe im vergangenen November zugetragen hatte.

Wie zunächst die „Bild“ berichtete, hatte sich um kurz nach 16 Uhr eine unbekannte Person heimlich Zutritt zur Verwahrstelle für abgestellte Fahrzeuge verschafft. Dort setzte sich die Person in einen Mercedes und brauste davon, noch ehe Mitarbeiter vor Ort eingreifen konnten.

Pkw-Verwahrstelle: Fahndung nach Unbekanntem bislang erfolglos

Filmreif raste der Fahrer, der nicht identifiziert werden konnte, davon und durchbrach dabei eine Plastikschranke, die den Bereich eigentlich schützen sollte. Wie die Polizei bestätigte, wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, zunächst aber ohne Erfolg.

Im November vergangenen Jahres war es unweit der Pkw-Verwahrstelle zu einer Geiselnahme gekommen. Ein Mann (35) hatte mit seinem Wagen ebenfalls eine Schranke durchbrochen und war auf das Flughafengelände eingedrungen. Dort verschanzte er sich mit seiner vierjährigen Tochter, mit der er sich in die Türkei absetzen wollte. Die Polizei konnte die Geiselnahme damals nach 18 Stunden unblutig beenden. (mp)