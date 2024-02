Rafael Behr: Ja, manchmal schon. Ich forsche seit 20 Jahren zu denselben Problemen: Machtstrukturen, Gewalt und Rassismus innerhalb der Polizei. Wir wissen, dass es klares Verbesserungspotenzial gibt. Geändert hat sich in all der Zeit aber wenig.

Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen, derzeit läuft der Prozess vor dem Landgericht Dortmund: Der 16-jährige Mouhamed Dramé aus dem Senegal war am 8. August 2022 auf dem Gelände einer Dortmunder Jugendhilfeeinrichtung erschossen worden. Betreuer hatten die Polizei gerufen, weil der Jugendliche sich ein Messer gegen den Bauch hielt, vermutlich in der Absicht, sich selbst zu töten. Polizisten besprühten ihn mit Pfefferspray. Daraufhin bewegte er sich in die angeblich einzig mögliche Richtung – die der Polizisten. Die beschossen ihn zweimal mit einem Taser, direkt danach wurde er von fünf Schüssen aus einer Maschinenpistole getroffen. Während sich der NRW-Innenminister hinter die Beamten stellte, begann die Staatsanwaltschaft zu ermitteln – und fand schnell belastende Beweise gegen die Polizisten. Die MOPO sprach mit dem bekannten Hamburger Polizeiwissenschaftler Rafael Behr über den dramatischen Einsatz, die Grenzen von Gewalt im Dienst, warum es immer wieder zu tödlichen Schüssen bei ähnlichen Situationen kommt – und wie diese zu verhindern wären.

MOPO: Herr Behr, frustriert Sie Ihre Arbeit?

Rafael Behr: Ja, manchmal schon. Ich forsche seit 20 Jahren zu denselben Problemen: Machtstrukturen, Gewalt und Rassismus innerhalb der Polizei. Wir wissen, dass es klares Verbesserungspotenzial gibt. Geändert hat sich in all der Zeit aber wenig.

Bevor Sie sich der Forschung zuwandten, waren Sie selbst Polizist, von 1975 bis 1990. Haben Sie damals Gewalt ausgeübt?

„Wir haben unsere Gummiknüppel genommen und losgehauen“

Ja. Ich habe im Dienst auch Grenzen überschritten. Einmal führte meine Hundertschaft am Kernkraftwerk Kalkar während einer Großdemonstration eine Übung durch. Dann gab es tatsächlich einen Alarm. Unsere Anweisung war, die Demonstrierenden abzudrängen.

Was hieß das konkret?

Wir haben unsere Gummiknüppel genommen und den Leuten auf den Rücken gehauen. Nach dem Einsatz fragte unser Hundertschaftführer, ob jemand Gewalt angewendet habe. Ich meldete mich. Mein Vorgesetzter winkte nur ab, das sei eine Lappalie gewesen. So was passiert oft, auch heute noch. Gerade junge Polizisten merken sich dann: Das war jetzt noch keine Gewalt.

Gewalt ist erst schlimm, wenn jemand ins Krankenhaus muss.

Oder wenn sich jemand beschwert.

Der Hamburger Polizeiwissenschaftler Prof. Rafael Behr picture alliance/dpa/Rafael Behr Der Hamburger Polizeiwissenschaftler Prof. Rafael Behr

Gibt es denn keine Alternative zur Gewalt?

Die Schmerzzufügung ist ein notwendiger Teil des Gewaltmonopols.

Das müssen Sie erklären.

Die Alternativen zur Gewalt sind Kommunikation und Deeskalation. Die Voraussetzung dafür ist, dass es eine gemeinsame Verständigungsmöglichkeit gibt. Kommunikation ist ein Prozess, der zwei Seiten betrifft. In manchen Situationen ist Reden aber nicht drin. Bei einer Geiselnahme zum Beispiel. Da gibt es keinen Spielraum.

Eine Person von einer Straßenblockade ohne Schmerzen wegzutragen, sollte aber möglich sein.

Stimmt. In solchen Fällen wäre es klug zu fragen: Muss das sein? Muss Gewalt angewendet werden?

In Dortmund wurde im August 2022 ein 16-jähriger Senegalese bei einem Polizeieinsatz erschossen. Er wurde viermal von einer Maschinenpistole der Polizei getroffen. Zwölf Polizist:innen waren vor Ort. Der Jugendliche soll mit einem Messer auf sie zugelaufen sein. Musste man ihn erschießen?

Das ist ein ganz wichtiger Fall, weil er viel über die Erzählweisen der Polizei aussagt. Am Anfang hieß es, der Junge sei mit dem Messer auf die Polizisten zugelaufen. Man habe nicht anders gekonnt, als ihn zu erschießen, zum eigenen Schutz. War die Gewalt notwendig? Die Polizei sagt: Ja.

Plakate und eine Plakette erinnern am Tatort (hinter dem Zaun) an den 16-jährigen Mouhamed Drame. dpa Plakate und eine Plakette erinnern am Tatort (hinter dem Zaun) an den 16-jährigen Mouhamed Drame.

Heute wissen wir mehr.

Damals wurde der Notruf eines Zeugen mitgeschnitten, der die Erzählung der Polizei widerlegt. Ich gehe trotzdem so weit zu sagen: Die haben nicht bewusst gelogen. Der Einsatzleiter schrieb in seinem Bericht, was er glaubte, gesehen zu haben. Trotzdem war die Erzählung objektiv nicht wahr.

„Ein Erfolg, dass die Staatsanwaltschaft den Vorfall akribisch untersucht“

Da spielen sicher auch Emotionen mit?

Natürlich. Stellen Sie sich vor, Sie sind Einsatzleiter. Sie haben gerade einen Einsatz angeführt, bei dem ein Mensch durch die Hand einer Ihrer Leute gestorben ist. Ihr Vorgesetzter macht Druck, möchte einen Bericht. Da schreiben Sie doch nicht: „Entschuldigung, wir haben total versagt. Wir haben den aus Versehen erschossen.“

Aktuell stehen sechs der beteiligten Polizisten vor dem Landgericht Dortmund. Ein Erfolg?

Ja. Es ist ein Erfolg, dass eine Staatsanwaltschaft diesen Vorfall akribisch untersucht hat – und sich nicht allein auf die Erzählungen der Polizist:innen verlassen hat. Und das auf eine sehr transparente Art und Weise, sodass die Öffentlichkeit Anteil an der Untersuchung nehmen konnte. Dass nun ein Gericht darüber urteilt, wie hoch das Maß der Schuld und des Versagens ist – und nicht die Staatsanwaltschaft wie so oft die Untersuchung eingestellt hat oder die Polizei selbst Ermittlungen einseitig führt – das halte ich für einen großen Erfolg für den Rechtsfrieden in unserer Gesellschaft.

Wie wird das Verfahren polizeiintern diskutiert?

Es herrscht große Betroffenheit mit den Kollegen und Kolleginnen, die jetzt vor Gericht stehen. Viele können sich mit ihnen identifizieren, sagen: Das hätte auch mir passieren können. Sie sehen, wie sehr insbesondere der Schütze an den Folgen der Ereignisse leidet. Ich nehme aber auch sehr viel Rechtfertigung wahr – und die Tendenz, das Handeln der Dortmunder Kollegen zu verteidigen.

Gibt es Gegenstimmen?

Nein – wenn, dann sagt mal jemand was wie: Das hätte nicht sein müssen. Aber nicht offiziell.

Nach dem Vorfall in Dortmund haben Sie alternative Maßnahmen gefordert, zum Beispiel den Einsatz der Distanzstange.

Die Polizei hat es ständig mit Messerangriffen durch psychisch aufgeregte Menschen zu tun. Das sind meist keine Kriminellen. Trotzdem ist die Standardanwendung die Schusswaffe. Die Regel ist: Kommt ein Mensch mit Messer in der Hand näher als sechs Meter, wird geschossen.

„Ohne Gewalt kommt die Polizei nicht aus“

Die Distanzstange gibt es immer noch nicht.

Nur bei Spezialeinheiten. Und auch die setzen sie nur unter besonderen Umständen ein. Ich stoße mit meinen Forderungen auf Mauern. Wenn ich sage „Könnt ihr tödliche Waffen nicht noch mal überdenken?“ Dann heißt es: „Nein, können wir nicht.“ Mittlerweile nutzt die Polizei auch Elektroschockpistolen, Taser genannt. Die können aber auch tödlich sein. Gegen Messer helfen nur starke Waffen – von dieser Vorstellung will man innerhalb der Polizei nicht abrücken.

Ist Polizeiarbeit ohne Gewalt überhaupt möglich?

Die ist genauso wahrscheinlich wie eine Gesellschaft ohne Gewalt. Solange Gewalt ein Bestandteil unserer Gesellschaft ist, kommt auch die Polizei nicht ohne aus. Sie darf Gewalt anwenden, wenn sie verspricht, damit mehr Gewalt zu verhindern. Das ist eine sehr sensible Grenze, die manchmal weit verschoben wird.