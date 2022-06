Zwei Motorradfahrer schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Gleich zwei schwer verletzte Motorradfahrer in Hamburg – das ist die erste Bilanz des Wochenendes. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Motorradfahrer wurde in Bergedorf lebensgefährlich verletzt, als er mit seiner Maschine auf der Kurt-A.-Körber-Chaussee in Richtung Sander Damm unterwegs war. Der Polizei zufolge überholte der 21-Jährige Autos, die in einem Stau standen, indem er auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs auswich. Dabei soll er einen 3er BMW übersehen haben, der von einem Parkplatz auf die Chaussee einbog.

Unfälle in Hamburg: Zwei Motorradfahrer im Krankenhaus

Der 21-Jährige musste bremsen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über seine Ducati H8. Er wurde über den Lenker geschleudert und schlug auf dem BMW auf. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Schwere Verletzungen erlitt auch ein 56-jähriger Motorradfahrer am Samstagnachmittag an der Ecke Waltershofer Straße und Moorburger Elbdeich in Moorburg. Dort hatte der 61-jährige Fahrer eines Golfs laut Polizei dem Motorradfahrer beim Abbiegen die Vorfahrt genommen.

Der Motorradfahrer wurde von seiner Maschine geschleudert und kam mit einer Beckenfraktur ins Krankenhaus. Die Polizei bittet mögliche Zeugen der beiden Unfälle sich unter Tel. (040) 428 65 67 89 bei der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. (ncd)