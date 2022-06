Motorradfahrer nach Unfall in Hamburg in Lebensgefahr

In Hamburg-Moorburg ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer gekommen. Der Motorradfahrer ist ersten Angaben zu Folge schwer verletzt worden und befindet sich in Lebensgefahr.

Gegen 16.48 Uhr soll es laut Polizeiangaben zu dem Unfall an der Ecke Waltershofer Straße und Moorburger Elbdeich gekommen sein. Zum Unfallhergang lagen noch keine Informationen vor.

Schwerer Unfall zwischen Motorrad und Auto in Hamburg

Ein Reporter vor Ort berichtet, dass der Autofahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben soll. Der Fahrer des Motorrads sei gegen die Windschutzscheibe des Autos geflogen.

Ein Notarztwagen brachte den schwerverletzten Motorradfahrer in eine Klinik. Nach Angaben der Feuerwehr schwebt er derzeit in Lebensgefahr. Für den Autofahrer musste kein Rettungswagen angefordert werden. Die MOPO berichtet, sobald weitere Informationen vorliegen. (abu)