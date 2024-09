Er trug keinen Helm: Junger Motorradfahrer verstirbt nach Unfall mit Pedelec

Was für ein schrecklicher Unfall: Ein junger Motorradfahrer (24) gerät in Wilhelmsburg in den Gegenverkehr, kollidiert dort mit dem Pedelec eines 44-Jährigen. Beide werden schwerst verletzt. Nun gibt es traurige Gewissheit: Der 24-Jährige ist inzwischen im Krankenhaus verstorben.

Der folgenschwere Crash ereignet sich am vergangenen Donnerstagabend auf dem Jenerseitedeich in Wilhelmsburg. Ein 24-jähriger Motorradfahrer, der keinen Helm trug, stieß auf gerader Strecke mit einem Pedelecfahrer (44) zusammen.

Traurige Gewissheit: Motorradfahrer verstirbt nach schwerem Unfall in Wilhelmsburg

Der 44-Jährige fuhr Richtung Norden, als ihm der Motorradfahrer auf Höhe der Wetterung Neue Bullertwettern entgegenkam. Laut Polizei fuhr der Motorradfahrer wegen geparkter Autos offenbar weit links und geriet dadurch in den Gegenverkehr.

Beim Aufprall wurde das Pedelec gegen einen Baum geschleudert und zerbrach. Der Pedelecfahrer erlitt schwere Beinverletzungen. Der Zustand des Motorradfahrers war am Unfallabend kritisch. Am Dienstagmorgen gab die Polizei Hamburg bekannt, dass der 24-Jährige am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlag.