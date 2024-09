Biker ohne Helm rammt Radfahrer – Lebensgefahr!

Er war ohne Helm auf der Gegenfahrbahn unterwegs: Ein Motorradfahrer hat am späten Donnerstagabend einen Radfahrer gerammt. Beide Männer wurden schwer verletzt – beim Biker besteht Lebensgefahr.

Die beiden Zweiräder kollidierten gegen 22.20 Uhr auf der Straße Jenerseitedeich in Wilhelmsburg. Ein Radfahrer (44) fuhr auf seinem E-Bike in Richtung Norden, als ihm der Motorradfahrer (Mitte 30) entgegenkam. Aufgrund parkender Autos fuhr dieser laut Polizei offenbar sehr weit links und kam so in den Bereich des Gegenverkehrs.

Hamburg-Wilhelmsburg: Biker rammt Radfahrer – Lebensgefahr

Beim Zusammenprall wurde das Fahrrad gegen einen Baum geschleudert und zerbrach in zwei Teile, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Der Radler erlitt schwere Beinverletzungen.

Der Motorradfahrer kam nach MOPO-Informationen ins Schlingern und streifte mehrere Pkw. Schließlich stürzte er und prallte mit dem Kopf gegen einen parkenden Wagen, so die Polizei weiter. Er trug keinen Helm und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass Lebensgefahr besteht.