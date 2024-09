„Bedrohungssituation“: Polizei durchsucht mehrere Schulen in Hamburg

Große Aufregung am Montagmorgen: Die Hamburger Polizei hat mehrere Schulen durchsucht. Die Hintergründe sind noch unklar. Schüler wurden per E-Mail gebeten, nicht zur Schule zu kommen.

Rund fünf Schulen im Hamburger Stadtgebiet wurden am Montagmorgen von Einsatzkräften der Polizei durchsucht. Wie ein Sprecher der Polizei Hamburg gegenüber der MOPO bestätigt, ging in den Schulen mutmaßlich jeweils die gleiche E-Mail ein.

Johanneum und Ida-Ehre-Schule durchsucht

In dieser E-Mail wurde eine „unklare Bedrohungssituation“ beschrieben, so der Sprecher weiter. Unter den betroffenen Schulen sind auch die Gelehrtenschule des Johanneums, kurz Johanneum, in Winterhude und die Ida-Ehre-Schule in Eimsbüttel.

Nach einer sorgfältigen Überprüfung der Gebäude konnten die Polizisten jedoch keine Gefahr feststellen. Wie das „Abendblatt“ berichtet, seien die Schüler des Johanneums in einer E-Mail aufgefordert worden, der Schule am Montagmorgen fernzubleiben.