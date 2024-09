Warum am Donnerstag alle Handys gleichzeitig klingeln und die Sirenen heulen

Zum vierten Mal heulen am Donnerstag um 11 Uhr alle Sirenen in Deutschland, die Warn-Apps NINA und Katwarn lösen aus – und alle Handys klingeln gleichzeitig. Was dahinter steckt.

Donnerstag 11 Uhr: Wenn alles glatt geht, wird es laut, sehr laut. Denn im Rahmen des vierten bundesweiten Warntags wird der größtmögliche Alarm ausgelöst: Alle Sirenen heulen, alle Warn-Apps werden ausgelöst – und alle, aber wirklich alle eingeschalteten Handys werden klingeln.

Der sogenannte Cell Broadcast wird an alle Geräte in einem vorher definierten Bereich geschickt und alarmiert den Besitzer sogar dann, wenn das Handy eigentlich stumm geschaltet ist oder keine Datenverbindung hat.

Sirenen heulen in Hamburg – hier wird es besonders laut

In Hamburg dürfte es dabei sogar noch lauter werden als anderswo in Deutschland. Nicht nur, weil hier viele Menschen wohnen, sondern auch, weil wir ein Netz aus Sirenen zur Warnung vor Sturmfluten haben, das am Donnerstag ebenfalls getestet wird. Um 11.45 Uhr wird es dann noch einmal laut: Die Sirenen heulen, um offiziell Entwarnung zu geben. Über Cell Broadcast wird keine gesonderte Entwarnung verschickt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse und Verbrechen im Phoenix-Viertel: Die Menschen haben Angst

Mit dem bundesweiten Warntag wird nicht nur die technische Infrastruktur getestet. Die Bevölkerung soll gleichzeitig für mögliche Notfälle sensibilisiert werden. Wichtig: Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bitten darum, von Nachfragen zum Warntag auf den Notrufnummern 110 und 112 abzusehen – sind die Nummern blockiert, können tatsächliche Notfälle nicht bearbeitet werden. (mp)