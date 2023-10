Wieder Überfall auf Jugendliche: Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Über Wochen mehrten sich die Überfälle auf Jugendliche, vor allem im Osten Hamburgs. Die Kripo filzte am Donnerstagmorgen die Wohnung zahlreicher Tatverdächtiger. Am selben Tag, nur einige Stunden später, hat es in Alsterdorf erneut einen versuchten Raubüberfall gegeben.

Zwei Teenies (17, 19) wurden am Rotbuchenstieg/Ecke Maiglöckchenstieg um 21 Uhr von einem jugendlichen Trio angesprochen: Sie sollen Pfefferspray eingesetzt und am Rucksack von einem Opfer gezogen haben, sagte ein Polizeisprecher.

Opfer halten mutmaßlichen Täter fest

Im weiteren Verlauf habe ein Angreifer auch ein Messer gezogen. Der 19-Jährige wurde dadurch im Gesicht verletzt; die Verletzungen sollen glücklicherweise aber nur oberflächlicher Natur sein. Zwei der drei Jugendlichen flüchteten – einen 16-Jährigen konnten die zwei Opfer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Während der 16-Jährige vorläufig festgenommen wurde, kam der 19-Jährige vorsorglich ins Krankenhaus. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes eingeleitet.

Eines der Opfer schildert Polizisten die Geschehnisse.

Nur wenige Stunden zuvor waren die Wohnungen von insgesamt 16 Verdächtigen durchsucht, alle im Alter zwischen 14 und 17 Jahre. Sie sollen teils gemeinschaftlich andere Teenies überfallen, geschlagen und auch erniedrigt haben. Die Ermittlungsgruppe „Alster“ und das Raubdezernat Wandsbek (LKA 154) ermitteln in den Verfahren zusammen.

Der nun in Alsterdorf festgenommene 16-Jährige soll nach MOPO-Informationen nicht dieser Bande angehören. Ob er sich zu den Vorwürfen geäußert hat, ist unbekannt. Nach Abschluss der Polizei-Maßnahmen kam er wieder frei – es gab keine Haftgründe.