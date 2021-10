Das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Hansa Rostock wirft bereits seit der Nacht zu Sonnabend seine Schatten voraus. Zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sowie am Hafen wurden von Unbekannten mehrere Schweineköpfe aufgehängt. In der Nacht zu Sonntag kam es dann auf St. Pauli zu einer Schlägerei.

Dass die Fanlager des FC St. Pauli und Hansa Rostock keine Freunde sind, zeigte sich in der Vergangenheit immer dann, wenn beide Vereine zu Duellen aufeinander trafen. Der Hass vertiefte sich 2009 bei einem Spiel beider Vereine in Rostock. Nach seinem Tor gegen die Ostseestädter machte der damalige Pauli-Kicker Deniz Naki damals eine „Kopf ab“-Geste in Richtung Hansa-Fans. Seither gilt die Partie zwischen den beiden Nord-Klubs als Hochsicherheitsspiel.

Schlägerei auf dem Kiez: Hansa-Fan in Klinik

Zum bevorstehenden Sonntagsspiel (Anstoß um 13.30 Uhr im Millerntorstadion, hier bei uns im MOPO-Live-Ticker), ist die Polizei daher einmal mehr mit umfangreichen Kräften in Hamburg unterwegs, um Ausschreitungen zu unterbinden. Dennoch ließ sich nicht verhindern, dass es in der Nacht zu Sonntag zu einem Zwischenfall kam. Wie ein Polizist der MOPO bestätigte, trafen gegen 4.15 Uhr in der Otzenstraße St. Pauli- und Hansa-Fans aufeinander. Dabei wurden offenbar drei bis vier Hansa-Fans von St. Pauli-Anhängern attackiert.

Eines der Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde und musste in eine Klinik transportiert werden. Die Polizei ermittelt.