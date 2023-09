Überfall auf Kulturverein: Täter hauen alles kurz und klein – ging es um Drogen?

Bei einem Überfall auf einen Kulturverein in Jenfeld ist es am späten Mittwochabend zu einer Schlägerei gekommen. Ein Mann wurde verletzt. Ging es um Drogen?

Nach Polizeiangaben begann die Auseinandersetzung um kurz vor 23 Uhr, als sieben Männer den Kulturverein an der Barsbütteler Straße stürmten. Die Unbekannten seien mit Billardstöcken bewaffnet gewesen und hätten sofort begonnen, auf das Mobiliar einzuschlagen.

Nach Schlägerei mit Billardstöcken: Täter flüchten unerkannt

Tische, Tresen und Spielautomaten seien dabei beschädigt worden. Fotos zeigen die zerstörte Eingangstür. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Männer. Rettungskräfte fanden einen verletzten Mann, der von den unbekannten Tätern verprügelt worden war. Der 50-Jährige weigerte sich, in den Rettungswagen zu steigen und konnte deshalb nicht zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Außer ihm gab es noch zwei weitere Personen mit leichteren Verletzungen.

Der Kulturverein war in der Vergangenheit regelmäßig Ziel von Razzien der Drogenfahndung gewesen. Außerdem wird in dem Kulturverein ein Wettbüro betrieben. Die Polizei ermittelt, ob der Überfall im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten steht. Möglicherweise gab es auch einen Streit mit einem anderen Geschäftsführer in der Nachbarschaft. (ng)