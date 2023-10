Überfall auf Geldtransporter-Boten in Billstedt: Belohnung ausgesetzt

Der Überfall auf einen Geldtransporter-Boten Silvester 2022 in Billstedt beschäftigt nach wie vor die Ermittler. Die Tat sorgte damals für einen Großeinsatz der Polizei und des Spezial-Einsatzkommandos (SEK). Nun wurde eine Belohnung ausgesetzt.

Am 31. Dezember 2022 fährt gegen 8 Uhr ein gepanzerter Geldtransporter in den Fußgängerbereich der Möllner Landstraße. Das Ziel: die dortige Commerzbank. Als die zwei Mitarbeiter des Geldtransports eine große Summe Bargeld in die Bank bringen wollen, werden sie von zwei maskierten und bewaffneten Männern bereits erwartet.

Rund 30 Streifenwagen im Einsatz

Die Täter sprühen Reizgas und setzen die Geldboten so außer Gefecht. Dann raffen sie die Geldkassetten zusammen und flüchten. Zeugen wollen beobachtet haben, dass die Räuber in ein Haus am Billstedter Platz geflüchtet seien. Das SEK rückt an und durchsucht das Gebäude. Ohne Erfolg.

Nun setzt die Staatsanwaltschaft Hamburg zusammen mit der Polizei 5000 Euro Belohnung aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Sachdienliche Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen sowie die Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040 428 65 67 89 entgegen.