In mehreren Stadtteilen: Erneut brennen Autos in Hamburg

Erneut sind in Hamburg mehrere Autos in Flammen aufgegangen: Innerhalb weniger Stunden wurden vier Autos in drei Stadtteilen offenbar mutwillig in Brand gesetzt. Das Landeskriminalamt der Polizei ermittelt.

Kurz vor Mitternacht rückt die Feuerwehr an die Borsigstraße (Billbrook) aus. Im Bereich von Bahngleisen und einer Entsorgungsfirma brennt ein Transporter. Die Kräfte löschen mit Wasser.

Über drei Stadtteile verteilt: Erneut brennen Autos in Hamburg

30 Minuten später: Wieder wird die Feuerwehr alarmiert, diesmal lautet das Einsatzziel Horn. An der Straße Bei den Tennisplätzen schlagen Flammen aus der Front eines BMW. Beamte brechen den Motorraum des Kombis auf, tragen Atemschutzmasken und löschen das Feuer erneut mit Wasser.

1.35 Uhr, die Weidkoppel in Bramfeld. Wie in den anderen Fällen auch, trennen nur wenige Kilometer die vorherigen Tatorte. Hier brennen zwei Transporter, die nur etwa 50 Meter voneinander entfernt abgestellt sind. Vor einer Woche hat an gleicher Stelle bereits ein BMW X1 gebrannt.

Feuerwehrleute vor einem der ausgebrannten Transporter in Bramfeld.

In allen Fällen wird kein Mensch verletzt, jedes Mal nimmt die Polizei Ermittlungen auf. Nach MOPO-Informationen gehen die Beamten von Brandstiftung aus.

Nur einen Tag vorher, in der Nacht zu Samstag, waren in Harburg drei Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Hohe Straße/Ecke Maretstraße komplett ausgebrannt, vier weitere wurden beschädigt. Auch hier vermutet die Polizei eine gezielte Brandstiftung. (dg)