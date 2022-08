Mehrere Autos brennen auf Hamburger Parkplatz

War es Brandstiftung? Auf einem Parkplatz an der Maretstraße in Harburg haben in der Nacht zu Samstag mehrere Autos gebrannt. Die Hamburger Feuerwehr erhöhte im Laufe des Einsatzes sogar die Alarmstufe.

Die Beamten wurden von Anwohnern um kurz vor 4 Uhr über das Feuer informiert. Als die ersten Kräfte ankamen, standen bereits Autos in Flammen. Insgesamt brannten drei komplett aus, vier wurden stark beschädigt, ehe die Feuerwehr – mit 20 Beamten im Einsatz – die Flammen mit Schaum erstickte.

Feuer in Hamburg: Drei Autos brennen komplett aus

Die Polizei ließ den Bereich absperren und begann noch in der Nacht mit der Ursachenermittlung. Noch sei nicht klar, ob es ein Unfall oder ein vorsätzlicher Brand war. Man ermittele in alle Richtung, so ein Sprecher. (dg)