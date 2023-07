Spektakuläre Rettung in der City: Notarzt seilt sich aus Hubschrauber ab

Zu so einer Rettungsaktion kommt es nicht jeden Tag: Am Hamburger Hauptbahnhof hat sich am Freitag ein Notarzt von einem Hubschrauber abgeseilt, um einer Frau (43) zu helfen. Mitverantwortlich war der Verkehr.

Rund um den Hauptbahnhof, in der Innenstadt und vor allem an der Alster kam der Verkehr wegen der Triathlon-Weltmeisterschaft zum Erliegen. So kamen weder Sanitäter noch die Polizei voran, als um 18 Uhr Hilfe benötigt wurde.

Frau erleidet Krampfanfall – Notarzt begleitet sie in Klinik

So wurde ein Rettungshubschrauber angefordert: Der am Unfallkrankenhaus Boberg stationierte ADAC-Heli stieg auf und war in knapp drei Minuten am Hauptbahnhof. Weil aber Einsatzkräfte am Boden für die Absicherung bei der Landung fehlten, entschied sich die Heli-Besatzung fürs Abseilen. Als Erstes hatte „Bild“ über den Vorfall berichtet.

Der Notarzt versorgte eine 43-Jährige, die im Service-Center der Deutschen Bahn einen Krampfanfall erlitten hatte. Er begleitete sie im Rettungswagen in eine nahe Klinik, der Helikopter, mit dem er gekommen war, zog wieder ab.

Die Frau war rund 45 Minuten zuvor von der Bundespolizei entlassen worden, nachdem Passanten sie beim Klauen gesehen haben wollen. Gegen sie wurde eine Strafanzeige gefertigt. Wie es ihr aktuell geht, ist unbekannt. (dg)