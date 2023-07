Triathlon-Spektakel in Hamburg: Wer macht das Rennen im Super-Sprint?

Vorhang auf für das alljährliche Triathlon-Spektakel in der Hamburger Innenstadt. Zur 22. Ausgabe des Drei-Disziplinen-Wettkampfes haben sich die Veranstalter eine Neuerung ausgedacht – den Super-Sprint. Mittendrin die Stars der Szene, die sich auch noch an das neue Format gewöhnen müssen.

Eine von ihnen ist die Weltranglistenerste Taylor Spivey. Die US-Amerikanerin gilt als Favoritin auf die Goldmedaille. Doch das neue Format bedeutet auch für Spivey Veränderung. Statt in einem großen Rennen muss sich die 32-Jährige in mehreren Kurzstrecken-Wettkämpfen – bis zu fünf bei einem Einzug ins Finale – mit den besten Triathletinnen der Welt messen. „Am liebsten würde ich gewinnen, aber dafür muss man zugleich hart und auch clever sein“, sagt Spivey. „Nicht alles in den ersten Rennen geben, aber dennoch qualifizieren“, lautet ihre Strategie.

Gleiches gilt für Hayden Wilde. Der Neuseeländer schaffte es in Montreal 2022 beim Super-Sprint schon einmal auf den zweiten Platz. Seine Super-Sprint-Taktik ist dieselbe: „Man muss super smart sein und am Freitag nicht zu viel Kraft verwenden.“ Wilde selbst ist ein großer Fan des schnellen und hoch intensiven Formats und freut sich auf den Wettkampf in Hamburg. Er gewann hier bereits im vergangenen Jahr und will an den Erfolg anknüpfen.

Ob sich die Favoriten am Ende durchsetzen, wird sich im Finale am Samstag zeigen. „Es öffnet das Feld und bietet Außenseitern eine Chance“, sagt Wilde vor dem Wettkampf. Startschuss für die Qualifikationsläufe ist am Freitag um acht Uhr.