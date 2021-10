Feige Tat damals auf der Mönckebergstraße: Zwei Rentner wurden von einem Transporter überfahren. Anstatt zu helfen, flüchtete der Fahrer. Nach wochenlangen Ermittlungen konnte der Flüchtige nun ermittelt werden.

Die Tat geschah am Morges des 11. August dieses Jahres. In der Mönckebergstraße war gegen 9.25 Uhr ein Senioren-Paar (84 und 86 Jahre) unterwegs. Um zur anderen Gehwegseite zu gelangen, überquerten sie die Fahrbahn in Höhe der Bergstraße. Dabei wurden sie von dem Transporter erfasst. Der Fahrer stieg aus, schaute auf die Unfallopfer – danach flüchtete er mit seinem Fahrzeug jedoch in Richtung Hafencity.

Nach Unfallflucht in der Mö – Polizei ermittelt Fahrer

Die 84-jährige Frau erlitt eine Rückenfraktur, ihr Mann verletzte sich am Kopf und an den Armen. In Lebensgefahr schwebten beide aber nicht. Sie kamen in eine Klinik. Augenzeugen berichteten der Polizei später, dass der Mann ein DHL-Shirt trug. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Mit Erfolg. Nach über drei Monaten konnten die Beamten einen 47-Jährigen aus Ottensen als Fahrer des Lieferwagens ermitteln.

Ermittler vollstreckten gestern Morgen einen Durchsuchungsbeschluss. Hierbei stellten sie Beweismaterial sicher, dessen erste Auswertung bereits konkrete Anhaltspunkte auf den Verkehrsunfall ergaben. Zudem fanden die Beamten bei dem 47-Jährigen, der offenbar zumindest zeitweise für ein großes Logistikunternehmen als Subunternehmer tätig war, einen gefälschten Führerschein und einen fremden, mutmaßlich unterschlagenen Bundespersonalausweis auf.

Des Weiteren wurden ein Schlagstock sowie zwei Schreckschusspistolen, für die der Verdächtige keinen Kleinen Waffenschein vorlegen konnte, sichergestellt.