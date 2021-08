Feige Tat auf der Mönckebergstraße: Dort wurden zwei Rentner von einem Transporter-Fahrer überfahren. Anstatt zu helfen, flüchtete der Mann. Die Polizei leitete die Fahndung ein.

Am Mittwochmorgen verletzte der Fahrer eines weißen Transporters in der Hamburger Mönckebergstraße zwei Fußgänger schwer. Die zwei Senioren im Alter von 86 und 84 Jahren wollten nach Angaben der Polizei wohl gerade die Kreuzung überqueren, als der Wagen von der Bergstraße Richtung Rathaus in die Mönckebergstraße einbog. Aus noch ungeklärter Ursache habe der Transporterfahrer das Ehepaar frontal erfasst. Er habe daraufhin kurz sein Auto verlassen, stieg jedoch wieder ein und flüchtete in Richtung Hafencity.

Fahrerflucht auf Mönckebergstraße: Zwei Menschen schwer verletzt

Die 84-jährige Frau erlitt eine Rückenfraktur, ihr Mann verletzte sich am Kopf und an den Armen. In Lebensgefahr schwebten beide aber nicht.

Lesen Sie auch: Tödlicher Unfall: Betrunkener überfährt Pizzaboten in Hamburg

Gegenüber der MOPO gibt die Polizei an, dass Augenzeugen den männlichen Fahrer auf ein Alter zwischen 40 und 50 schätzen würden. Er habe eine Halbglatze mit grau-schwarzen Haaren und trage ein DHL-Shirt. Das Nummernschild sei nur teilweise bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.