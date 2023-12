SEK stürmt Hamburger Kneipe: Zusammenhang mit Schießerei vor Wochen

Razzia im „Stader Tor 01“: Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei stürmte am Montagabend die Kneipe in Heimfeld und nahm zwei Männer fest. Hintergrund ist eine Schießerei Ende Oktober in Harburg.

„Es wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt“, sagt ein Polizeisprecher zur MOPO. „Zwei Tatverdächtige wurden verhaftet.“ Hintergrund sei eine „tätliche Auseinandersetzung“ Ende Oktober gewesen, bei der zwei Personen Schussverletzungen erlitten hätten. Mehr wollte die Polizei nicht bekanntgeben, da der Einsatz noch laufe (Stand: 19 Uhr).

Auch die Frage nach den weiteren Durchsuchungsbeschlüssen blieb offen. Die Polizei will sich am Dienstag zu Details des Einsatzes äußern.

Nach Schießerei: SEK-Razzia in Hamburger Kneipe

Die beiden Festgenommenen sollen an einer Schießerei am 26. Oktober auf der Wilstorfer Straße im Harburger Phoenix-Viertel beteiligt gewesen sein. Damals waren vier Männer auf einem Hinterhof in Streit geraten, mindestens einer zog eine Pistole. Zwei der Streitenden wurden von Kugeln getroffen.

Während ein 29-Jähriger sich in einen Kiosk schleppte und dann per Rettungswagen ins Krankenhaus kam, wurde ein zweiter Verletzter (28) von Freunden in eine Harburger Klinik gebracht. Polizisten nahmen die Freunde vorläufig fest, entließen sie später aber wieder. (tst)