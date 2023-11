Schüsse in Hamburger Shisha-Bar! Drei Verletzte – Flucht auf E-Scooter

Gewalteskalation in einer Shisha-Bar an der Scheplerstraße (Altona-Altstadt): In der Nacht zum Mittwoch fielen dort Schüsse, nachdem eine Gruppe von Männern den Laden gestürmt hatte.

Vier Männer sollen um kurz vor 1 Uhr den Laden betreten haben; ob es sich um einen Überfall mit der Absicht, die Bar auszurauben, oder um einen Streit im Milieu handelte, ist bisher noch unklar.

Klar ist, dass es kurz nach Betreten der Bar zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt wohl acht Männern kam: Laut Polizei wurden zwei Männer jeweils mit einer Stich-, ein dritter mit einer Schussverletzung behandelt. Es habe keine Lebensgefahr bestanden.

Schüsse in Shisha-Bar: Polizei findet Pistole

Direkt vor der Bar wurde eine Pistole gefunden. Von den Angreifern fehlte beim Eintreffen der Polizei jedoch jede Spur. Mutmaßlich flüchtete mindestens einer der Täter auf einem E-Scooter, der an der Gilbertstraße sichergestellt wurde.

Der Grund der Auseinandersetzung ist noch unklar. Was die Ermittlungen der Polizei erschwert, ist die fehlende Bereitschaft von Aussagen seitens der Beteiligten – oft ein Indiz für einen Konflikt im Milieu.

Schüsse in Shisha-Bar: Tat weckt Erinnerungen an Tat in Hohenfelde

In den vergangenen Monaten war es in Hamburger Shisha-Bars immer wieder zu blutigen, teils sogar tödlichen Auseinandersetzungen gekommen.

Trauriger Höhepunkt war die wohl gezielte Ermordung des Ex-Dealers Terry S.: Er saß im Sommer des vergangenen Jahres in einer Bar in Hohenfelde, als zwei Männer auf ihn zukamen und einer ihn kaltblütig erschoss. (dg)