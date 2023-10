Wieder Schüsse in Harburg: Zwei Männer verletzt

Im Harburger Phoenix-Viertel ist es offenbar zu Schüssen gekommen: Am späten Donnerstagabend wurden nach MOPO-Informationen zwei Männer von Kugeln getroffen.

Eines der Opfer (29) soll sich noch in einen Kiosk an der Wilstorfer Straße geschleppt haben. Von dort ging es ins Krankenhaus nach St. Georg. Der zweite Verletzte (28) wurde von Freunden in eine Harburger Klinik gebracht. Beide Männer sollen Schussverletzungen an den Extremitäten bzw. am Unterkörper erlitten haben. Zuvor soll es gegen 23.20 Uhr zu einem Streit zwischen mindestens vier Beteiligten gekommen sein.

Diensthunde suchen nach Spuren

Die Polizei sperrte die Straße und die Umgebung weiträumig ab. Auch Diensthunde wurden bei der Suche nach Spuren eingesetzt. Ob eine Tatwaffe gefunden wurde, ist unbekannt.

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an. Die Hintergründe sind bisher noch völlig unklar. Die örtliche Kripo (LKA 184) hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache.

Immer wieder kommt es im Phoenix-Viertel zu schweren Gewalttaten – auch unter Benutzung von Schusswaffen: Im Juni war ein 17-Jähriger angeschossen worden. Der Teenie saß verletzt auf einem Stuhl vor einem Restaurant an der Kalischerstraße, eine Kugel hatte sich in seinen Unterschenkel gebohrt. Auch hier sind die Hintergründe bis heute unklar. (dg/rüga)