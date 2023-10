Schrecklicher Unfall in Hamburg: Radfahrer auf Rennrad rast in parkendes Auto – tot

Schrecklicher Unfall in Neuengamme: Ein Rennradfahrer ist am Dienstag beim Aufprall auf ein parkendes Auto ums Leben gekommen.

Die Identität des Mannes und der Grund für den Unfall waren auch am Abend noch unklar, teilte die Polizei mit. Der Mann war am Nachmittag auf dem nahe der Elbe verlaufenden Neuengammer Hauptdeich mit seinem Rennrad mit hoher Geschwindigkeit auf das stehende Fahrzeug aufgefahren. Er erlitt so schwere Kopf- und weitere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.

Im Norden kommt es immer wieder zu solchen folgenschweren Unfällen mit Rennrädern. Häufig wird den Fahrern ihre typische geduckte Haltung, um möglichst wenig Luftwiderstand zu haben, zum Verhängnis. So wie zuletzt im Juli dieses Jahres, als eine Bikerin in Hoopte (Landkreis Harburg) in ein parkendes Fahrzeug krachte und schwer verletzt wurde. 2021 war ein Rennradfahrer auf dem Zollenspieker Hauptdeich in Kirchwerder ebenfalls schwer verunglückt, nachdem er in einen parkenden Transporter gekracht war. (mp/dpa)