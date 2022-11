Lkw-Fahrer erfasst Fußgängerin – tödlicher Unfall in Hamburg

Schon wieder! Erneut ist ein Fußgänger in Hamburg von einem Lkw-Fahrer erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall geschah am Donnerstagmorgen in Hammerbrook. Es ist der dritte tragische Unfall dieser Art binnen vier Wochen.

Die Rettungskräfte wurden gegen 9.10 Uhr in die Amsinckstraße gerufen. Laut Polizei wurde eine Fußgängerin von einem Lkw erfasst. Ein Notarzt konnte dem Unfallopfer nicht mehr helfen: Die Frau (76) verstarb an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall in Hamburg: Lkw-Fahrer erfasst Fußgänger

Der Unfall passierte laut Polizei auf einem ampelgeregelten Fußgängerüberweg. Weitere Hintergründe ermittelt der Verkehrsunfalldienst. Die Amsinckstraße ist gegenwärtig stadtauswärts voll gesperrt und wird vermutlich noch länger andauern. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen Richtung Elbbrücken.

In Hamburg hat es in jüngster Zeit mehrere tödliche Unfälle gegeben, an denen Lkw beteiligt waren. Am 25. Oktober wurde eine Seniorin in Hoheluft von einem Lkw überrollt und starb. Am 9. November wurde in Billstedt ein Fußgänger von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt.