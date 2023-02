Das Unfalldrama und seine Nachwirkungen. Am 25. Oktober wurde eine Seniorin bei einem Unfall in Hoheluft tödlich verletzt. Ein Lkw hatte sie auf dem Zebrastreifen erfasst – der Fahrer fuhr einfach weiter. Erst ein Zufall bringt die Polizei auf die richtige Spur – doch nun steht die Beamten vor einer extrem schwierigen Aufgabe.

Das Unfalldrama und seine Folgen: Am 25. Oktober wurde eine Seniorin bei einem Unfall in Hoheluft tödlich verletzt. Ein Lkw hatte sie auf dem Zebrastreifen erfasst – der Fahrer hielt nicht an. Erst ein Zufall bringt die Polizei auf die richtige Spur – doch nun stehen die Beamten vor einer extrem schwierigen Aufgabe.

Zu dem tödlichen Unfall kam es gegen 12.15 Uhr an der Einmündung Lehmweg Ecke Hegestraße. Eine 81-Jährige wollte dort die Straße auf einem Zebrastreifen überqueren. Ein abbiegender Getränkelaster soll die Seniorin erfasst und überrollt haben. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche durch einen Notarzt waren vergeblich. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Weitere Ermittlungen führen zum Unfallverursacher

Der Fahrer des tonnenschweren Lasters fuhr ohne anzuhalten weiter. Im Rahmen der Fahndung durch mehrere Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber geriet zuerst ein Getränkelaster in der Grindelallee in das Visier der Polizisten. Der Fahrer konnte aber glaubhaft versichern, dass er zum Tatzeitpunkt nicht am Unfallort war.

Sein Alibi, er habe auf einer Tankstelle gestanden, wurde von den Beamten überprüft. Dabei machten die Polizisten eine Entdeckung. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein baugleicher Getränkelaster derselben Firma vorbeifährt. Dieses Fahrzeug sowie den Fahrer (57) suchten die Ermittler daraufhin am Firmengelände in Barsbüttel (Kreis Stormarn). Mit Erfolg.

Wie können die Ermittler den Fahrer überführen?

An dem Lkw wurden eindeutige Spuren des Unfalls festgestellt – und deshalb Ermittlungen gegen den 57-Jährigen eingeleitet. Bislang habe dieser sich nach MOPO-Informationen nicht zur Sache eingelassen. Die Polizei steht nun vor einer schwierigen Aufgabe.

Fest steht offenbar, dass der Verdächtige zum Zeitpunkt des tödlichen Unfalls am Lenkrad gesessen hat. Ermittelt werden muss nun, ob er die Tragödie bemerkt hat und einfach weitergefahren ist.

Für den Fall, dass der 57-Jährige bestreitet, den Unfall bemerkt zu haben, laufen zeitgleich aufwendige Ermittlungen, in denen auch Sachverständige einbezogen sind. Sie müssen herausfinden, ob der Fahrer den Unfall auf jeden Fall bemerkt haben muss.