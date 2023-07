Schon wieder: „Klima-Kleber“ blockieren wichtige Kreuzung

Am Donnerstag legten sie den Hamburger Flughafen teilweise lahm. Am Freitag tauchten die Aktivisten der „Letzten Generation“ dann in Eimsbüttel auf. Dort blockierten sie eine Kreuzung und klebten sich auf dem Asphalt fest.

Um Punkt 15 Uhr betraten mehrere Personen in schwarzen Anzügen den Kreuzungsbereich Weidenallee/Ecke Fruchtallee. Einige von ihnen hatten sich mit Pappmasken mit dem Konterfei von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) maskiert. Hier klebten sie sich auf dem Asphalt fest.

Aktivisten legen wichtige Verkehrsader lahm

Der wegen des Triathlons rund um die Alster ohnehin schon stockende Verkehr wurde dadurch weiter lahmgelegt – die Aktivisten blockierten eine der wenigen Ausweichrouten.

Laut Polizei hatten sich drei der Aktivisten festgeklebt, weitere Unterstützer der „Letzten Generation“ waren ebenfalls vor Ort. Die Kreuzung blieb länger gesperrt. Erst am Donnerstag hatten Aktivisten der „Letzten Generation“ mit einer Blockade des Rollfeldes den Flugbetrieb am Hamburg Airport über Stunden hinweg blockiert.